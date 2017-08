Beväpnade bönder häller ut vin på gatorna

Tusentals liter spanskt vin som rinner ut på gator så till den grad att myndigheter måste skicka brandkåren för att förhindra översvämningar. Lokaler sprängs i luften och cisterner och egendomar för miljonbelopp förstörs. Men också tankbilar som överfälls i hemliga kommandoattacker, liksom kommandon i stormarknader där hyllorna med utländska viner töms. Ofta har de så kallade vinterroristerna rånarhuvor och handskar under attackerna.

Det är franska bönders svar på en hårdnande konkurrens. De allra våldsammaste finns i den underjordiska organisationen Crav. De använder illegala metoder, men fördöms ändå inte av de officiella vinorganisationerna.

– Crav? Jag fördömer ingenting! Det är rättsväsendets sak att döma, säger Jérôme Desperey, ledare för Frankrikes största branschorganisation för vinbönder till lokaltidningen Midi-Libre.

Han menar att situationen för hans medlemmar har förvärrats år efter år:

– Av 7 miljoner hektoliter vin som importeras till Frankrike är 5 miljoner spanskt vin, mot 3,5 för tio år sedan, säger Jérôme Desperey.

Det är inte många i Frankrike som reagerar på aktionerna med upprördhet. Foto: PAUL COOPER/REX / REX PCP

Vinerna ligger i hård konkurrens

Inför årets vinskörd i september är situationen extra känslig i vindistrikten kring sydfranska städer som Béziers, Montpellier och Nîmes.

Köldknäppar på våren gör att den franska skörden kommer att ligga närmare en femtedel under genomsnittet i kvantitet, enligt officiella siffror som släpptes i dagarna.

För vingårdarna i södra Frankrike, i regionen Languedoc kommer det att slå hårt mot många bönder. Här finns i dag flera bönder, speciellt unga som har börjat producera vin av hög kvalitet, ofta med ekologiska metoder.

Samtidigt finns det fortfarande en stor andel vinbönder som har det svårt att sälja sitt vin med av medelmåttig kvalitet. De senare vinerna ligger i hård konkurrens med spanska viner som produceras till lägre sociala avgifter än de franska.

"Vi ber inte om lov innan vi häller ut spanskt vin"

Dessutom anser fransmännen att de har hårdare kvalitetskrav på sig än vad deras utländska kolleger har. Crav är inte de enda som häller ut konkurrenternas vin eller attackerar lokala stormarknader som säljer utländskt vin i sina hyllor:

– Vi ber inte Crav om lov innan vi häller ut spanskt vin och de frågar inte heller oss innan de går till handling, säger Delphine Fernandez, ledare för en lokal organisation för unga vinodlare.

Medlemmarna i Crac-kommandona uppträder i rånarluvor. Här i ett inslag i franska tv3.

Under 2017 har hittills ett trettiotal våldsamma, illegala aktioner ägt rum. De kommande veckorna är situationen känsligare än någonsin. Inte bara för att årets vinskörd är den lägsta sedan mitten på 1990-talet, men september är också månaden då många fransmän fyller på sina privata vinkällare i samband med att butikerna rear stora lager.

Vinbönderna vet också att den nyvalde presidenten Emmanuel Macron är under press just nu. Presidentens tidigare skyhöga popularitet dalar just nu samtidigt som han på måndagen förhandlade med flera av sina EU-kolleger. Macron gick till val på ett mer protektionistiskt EU – inte bara gentemot omvärlden, men också mot konkurrens med sociala avgifter inom EU, så kallad social dumping.

Därför fruktar många vinterroristerna (som Crav-medlemmarna ibland kallas) kan slå till igen. Deras kommandon har en känsla av immunitet. Så sent som i juni var polisen i Montpellier redo att slå till mot ett tiotal vingårdar för att dra medlemmarna inför rätta. Razziorna avblåstes i sista stund. Poliskällor ansåg att det var politikerna som fick kalla fötter. Att få landets vinbönder emot sig är en mardröm som få franska politiker vill genomleva.