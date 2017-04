Polisen i London har gripit en beväpnad man utanför det brittiska parlamentet, på Downing Street, uppger AP. Mannen ska ha varit beväpnad med flera stora knivar som han hade i en ryggsäck.

Enligt vittnen ska polisen ha brottat ner den misstänkte på marken, och omringat honom innan de kunde beslagta ryggsäcken. Mannen ska inte ha gjort något större motstånd.

Ett stort område kring platsen i området Westminister har spärrats av och genomsöks nu av polis.

"Mannen i sena 20-årsåldern, har arresterats på grund av misstankar om innehav av vapen och misstankar om att ha planerat en terroristattack", säger polisen i ett uttalande enligt Skynews.

Enligt Scotland Yard är ingen person skadad. Den misstänkte ska enligt polisen ha förts till "South London police station."

Gripandet sker bara en månad efter terroristattacken i samma område i centrala London, där fem personer dog.

