Bekräftat: Regeringen backar om skattehöjningar

Finansminister Magdalena Andersson och biståndsminister och vice statsminister Isabella Lövin håller i dag pressträff för att presentera regeringens föreslagna skattehöjningar.

Tidigare i veckan avslöjade Expressen att man vill dra tillbaka två skattehöjningar – men behålla flygskatten. Anledningen uppges vara på grund av oppositionens hot om att rikta misstroende mot flera ansvariga ministrar.

Uppgifterna bekräftades under morgonen i ett debattinlägg i DN. Med hot om en potentiell regeringskris skriver finansminister Magdalena Andersson, finansmarknadsminister Per Bolund och V:s ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson på DN Debatt att de planerade skatteändringarna stoppas.

"Tänker inte bidra till den skenande karusellen"

De två förslag som hamnar i papperskorgen – eller skjuts fram – handlar om förändringar av brytpunkten för statlig inkomstskatt och höjd skatt för småföretag genom förändrade 3:12-regler.

– Vi tänker inte bidra till den här skenande karusellen. Därför har vi nu bestämt att hörsamma de signaler vi fått från riksdagen, och kommer inte lägga fram de föreslagna skattehöjningarna, säger Magdalena Andersson (S) under pressträffen.

Men de rödgröna är samtidigt överens om att gå fram med en modifierad variant av den kritiserade flygskatten i höstens budget. "Klimatet är vår tids ödesfråga och kan inte vänta", skriver de i debattinlägget.

– Det är att ta ansvar för Sverige, klimatet och framtidens trygghet, säger Isabella Lövin (MP) under pressträffen.

Däremot kommer förslaget att justeras så att glesbefolkade områden, dit tåg tills vidare inte är ett realistiskt alternativ, kommer att kompenseras.

"Oppositionen missbrukar misstroendeförklaring"

Det var i mitten av juni som alliansens partiledare meddelade att de är beredda att agera i riksdagen för att stoppa skattehöjningarna, till exempel i form av en misstroendeförklaring.

"Alliansen kommer i dag att agera gemensamt för att stoppa de tre skattehöjningarna och få regeringen att backa", skrev Centerledaren Annie Lööf då på Twitter.

Regeringen och Vänsterpartiet beklagar beskedet att dra tillbaka två föreslagna – och beskyller samtidigt oppositionen för att vara oansvariga när de riktar hot om misstroende. Det urholkar innebörden, menar Isabella Lövin.

– Det är ett missbruk vars ändamål är att skapa oreda och kaos, säger hon under pressträffen.