Barrow återvänder till Gambias huvudstad

Under onsdagen meddelade nyhetsbyrån AFP att den demokratiskt valde presidenten Adama Barrow kommer att återvända till Gambias huvudstad Banjul, efter att ha tillbringat den senaste tiden i grannlandet Senegal.

President Barrow is going to be returning home on Thursday, 26 January 2017 at 16:00 (GMT). #Gambia pic.twitter.com/GAjl5I3DLE