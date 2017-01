Barack Obama sänker Chelsea Mannings straff

Chelsea Manning, som då hette Bradley Manning, dömdes 2013 till 35 års fängelse för att tre år tidigare ha läckt stora mängder hemliga dokument till Wikileaks.

Sen dess har en kampanj drivits för att Manning ska släppas tidigare.

I oktober försökte hon ta sitt liv, när hon fördes till en isoleringscell. Dit skickades hon efter att ha försökt ta sitt liv i somras.

Och nu, på tisdagen, meddelade USA:s avgående president Barack Obama att han förkortar hennes straff. Manning kommer nu släppas i maj i år, och inte 2045.

Manning kommer släppas den 17 maj, den internationella dagen mot homo-, trans- och bifobi.

Breaking News: Chelsea Manning will be freed in May. President Obama is commuting her sentence. https://t.co/ExWbefuraf — The New York Times (@nytimes) 17 januari 2017

"Erkänt att hon gjort fel"

Nyheten kommer efter att Vita huset den senaste tiden har signalerat att Obama övervägt att förkorta Mannings straff.

På fredagen uttalade Vita husets talesperson Joshua Earnest om Manning, och sa:

– Chelsea Manning är någon som gick igenom det militära rättssystemet, ansågs vara skyldig, dömdes för sina brott och hon har erkänt att hon gjort fel, skriver New York Times.

"Problem med könsidentiteten"

Dagen efter att Chelsea Manning fick sitt straff meddelade hon att hon ville inleda hormonbehandlingar, och att hon ville kallas just Chelsea, inte Bradley, som tidigare.

"När jag nu ger mig in i nästa skede av mitt liv vill jag att ni ska känna mitt riktiga jag. Jag är Chelsea Manning. Jag är en kvinna", skrev hon i ett brev till Today News.

Så kallade "problem med könsidentiteten" var en av förklaringarna till att Manning valde att läcka de hemliga uppgifterna till Wikileaks, har hennes försvarare hävdat.

Chelsea Manning har fått stöd från flera håll, bland annat från visselblåsaren Edward Snowden, som tackar Manning för vad hon gjort.

"Om fem månader kommer du att vara fri. Fortsätt vara stark ett tag till", skriver Edward Snowden på Twitter efter beskedet om att Mannings straff förkortas.

Assange: Går till USA om Manning frias

För bara några dagar sen gick Wikileaksgrundaren Julian Assange ut och sa att han går med på att utlämnas till USA – på det enda villkoret att Chelsea Manning skulle släppas fri.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK — WikiLeaks (@wikileaks) 12 januari 2017

Assange har i fyra och ett halvt år suttit på Ecuadors ambassad i London, för att hålla sig undan det brittiska rättssystemet. Han har fått politisk asyl i Ecuador.

Utanför ambassaden väntar brittisk polis på att gripa honom för domstolsbeordrad överlämning till Sverige där Assange misstänks för våldtäkt sedan 2010.

Paul Ryan: "Det här är skandalöst"

Men Barack Obamas beslut att fria Chelsea Manning har också fått kritik. Representanthusets talman Paul Ryan skriver på Twitter att "Chelsea Mannings förräderi satt amerikanska liv på spel" och kallar Obamas benådning "skandalös"