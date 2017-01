Assange kan lämnas ut – har bara ett villkor

I fyra och ett halvt års tid har Wikileaks-grundaren Julian Assange varit fast på Ecuadors ambassad i London, där han fått politisk asyl.

Utanför ambassaden väntar brittisk polis på att gripa honom för domstolsbeordrad överlämning till Sverige där Assange misstänks för våldtäkt sedan 2010.

Assange menar att han under hela tiden har varit välvilligt inställd till att låta den svenska processen ha sin gång, men avstått att lämna ambassaden eftersom han är rädd för att han i sin tur kommer att lämnas ut till USA, där det finns en så kallad "grand jury"-utredning mot honom som rör allvarlig brottslighet i samband med att Wikileaks publicerat hemlighetsstämplad information.

Men nu kan allt ha vänt.

På fredagskvällen twittrade Wikileaks officiella konto ut ett inlägg om att Assange är redo att gå med på att bli överlämnad till amerikanska myndigheter, förutsatt att Barack Obama benådar Chelsea Manning.

If Obama grants Manning clemency Assange will agree to US extradition despite clear unconstitutionality of DoJ case https://t.co/MZU30SlfGK