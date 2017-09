Ashra, 7, drömmer om att gå i skolan

Sjuåriga Ashra bär på en hink soppa. Hinken är vit, soppan gul. Hennes läppar och näsa flagar av torka, högernäven griper om hinkens vassa stålhandtag.

Hon strävar på. Jag vet inte hur långt det är till hennes tält.

Jag vet inte heller om hon känner sig stolt över att hon bär hem soppan, eller om hon vill ha hjälp.

Till slut går jag fram och lägger min hand under hennes knutna hinknäve och säger:

– Jag tar den.

Hon släpper genast taget och går vidare, snabbare, med steg som mer liknar ett barns.

– Visar du mig var du bor?

– Ja, svarar hon och pekar någonstans långt framåt.

Vi går i grus, sand och kletig lera förbi tält efter tält efter tält. På ett ställe vill jag hålla för näsan. Det luktar nästan värre än på bårhus. Mer skit, mindre metalliskt.

Toaletterna är överfulla och det finns inget vatten.

När vi kommer fram till Ashras enrumstält beklagar sig hennes mamma Sahla Rashid, 43, över toalettbristen:

– Det finns alldeles för få toaletter och så fort de fyller på vattnet tar det slut.

"Vi kan inte äta oss mätta"

Enligt Sahla är det även brist på mat, mediciner och hälsovård, och barnen går inte i skola:

– Förut när vi var färre flyktingar var det bättre, nu när det har kommit många fler från både ar-Raqqa och Deir ez-Zor har det blivit mycket sämre. Vi kan inte äta oss mätta.

Inne i tältet står en motorcykel, eller om det är en moped. På golvet ligger några mattor och i hörnen enkla husgeråd. De är sådant som de har fått efter flykten:

– Ingenting av det här är vårt, vi kom i bara våra kläder.

Familjen lämnade östra Raqqa strax före Ramadan.

– Det var så mycket bomber och missiler. Ashra var väldigt, väldigt rädd, när hon hörde flygplan sprang hon och om hon sov vaknade hon och kom och la sig nära mig och sin pappa.

Ashra tittar ner och pillar stelt med sina fingrar när hennes mamma berättar.

Hennes lillasyster Nour var sex månader när de flydde, hon är född i Kalifatet och papperslös.

Förutom bomberna var familjen också rädda för att de skulle tas som mänskliga sköldar av IS:

– Vi var oroliga för att de skulle omringa oss och att vi inte skulle kunna ta oss ut. Mina söner flydde först, sedan ordnade de så att vi kunde komma efter.

Ashras näsa och läppar har flagat av torkan. Foto: Magda Gad

Livet under IS var som allra värst för kvinnor, tycker mamma Sahla. Skräcken sitter i fortfarande, hon vågar inte vara med på bild, men man ser att Ashra blir mer trygg när hon sitter lutad mot sin mammas rygg.

– Som alla kvinnor i ar-Raqqa trodde jag att IS när som helst skulle arrestera mig för att jag inte hade rätt kläder eller täckte ögonen. Jag gjorde allt som de sa för jag ville inte bli arresterad och piskad. Vi kunde aldrig gå utanför huset utan en man, vi kunde inte heller köra bil ensamma. Om en kvinna gick ut utan en man kom IS genast och frågade: “Var är din man, var är din bror?”

Även IS-poliser var kvinnor

Att gå till en manlig läkare som kvinna var förbjudet. Även de IS-poliser som kontrollerade och straffade kvinnor var kvinnor.

– Kvinnor som var prostituerade före kriget gick med i IS och blev IS-poliser. De piskade kvinnor, säger Sahla.

Att visa ögonen som kvinna var enligt IS en sexuell handling:

– IS kom fram till kvinnor på torget och sa åt dem att täcka ögonen. De sa att kvinnors ögon är vackra och om män tittar på dem så är det haram för ögon är sexuella och män attraheras av det.

Haram betyder förbjudet.

Om en kvinna blev änka var hon tvungen att få hjälp av en bror, farbror, kusin eller son för att överhuvudtaget kunna gå ut.

För IS-kvinnor var reglerna ännu hårdare:

– Om en IS-kvinnas man dog var hon tvungen att gifta om sig, med en IS. Ingen IS-kvinna fick vara ogift.

Sahla såg fler utländska IS än syriska.

– De kom från Egypten, Saudiarabien, Tunisien, Tyskland, Sverige, USA, hela världen.

Jag frågar vad som hade hänt om en kvinna hade gått klädd som jag, jag har på mig en lång svart kjol, långärmad svart tröja och svartvita Nikeskor.

– Så där? Halshuggen! Jalas! Halshuggen!

Jalas är det universella ordet för slut, borta, över.

Under böneutropen gick IS runt och sa till folk att de skulle gå till moskén. Inget fick vara öppet under bönen, även fabriker i industriområden fick lov att stänga.

– Är IS islam? undrar jag.

– Min familj är muslimer men vi har aldrig sett en islam som IS, de bara tvingar folk att göra saker, det är inte islam.

– Hur var det före kriget när Assad-regimen kontrollerade Raqqa?

– Det var normalt, ett normalt liv med skola och jobb, allt fanns, vi hade mat, vatten, elektricitet och folk fick lön. När FSA kom blev det svårare men det fanns fortfarande skola och vi kunde gå till butiker, men med IS blev allt hemskt. Allt är bättre än IS. Under IS fick vi inte ens åka till en annan stad för att gå till sjukhus, inte ens om vi hade cancer. De sa att vi inte fick åka till kuffar.

Kuffar betyder otrogna. FSA är regimoppositionella Fria Syriska Armén.

– Vill ni leva under Assad igen?

– Ja, alltså, vi vill leva normalt, som det var förut.

Just nu drömmer Sahla om att få åka tillbaka hem och se om huset finns kvar eller om det är förstört. Det är det många som vill. Att inte veta om huset finns kvar eller inte leder till en rastlöshet.

– Jag tänker hela tiden på om någon har flyttat in i mitt hus eller tagit mina saker. Jag saknar att vara hemma och tvätta kläder och ta hand om barnen och att kunna gå fritt på gatorna i ar-Raqqa.

Sjuåriga Ashra drömmer om att gå i skola. Foto: Magda Gad

Sjuåriga Ashra måste tänka länge för att komma på vad hon drömmer om. Det är som att tanken inte ens slagit henne, att man skulle få drömma om något.

Hon frågar mig:

– Vad betyder det?

– Vad du skulle vilja göra, eller vad du skulle vilja bli.

– Gå i skola, svarar hon till slut.

– Varför vill du gå i skola?

– För att då var jag glad.

