Det var i fredags förmiddag som larmet kom in om att en björn gått till attack mot en djurskötare på Orsa Rovdjurspark.

Björnen hade tagit sig in i hägnet där 18-åriga Robert befann sig tillsammans med en familj för att lägga ut mat till djuren så att de aktiverar sig och äter på olika platser.

Familjen lyckades fly ut från hägnet, men Robert blev attackerad och hans liv gick inte att rädda.

Dagen efter attacken vajade svenska flaggan på halv stång utanför rovdjurtsparken i Orsa. Foto: THOMAS ENGSTRÖM/EXPRESSEN

Åklagaren om björnattacken: Grop in i hägnet

Nu pågår en brottsutredning om arbetsmiljöbrott gällande vållande till annans död och framkallande av fara för den här familjen som befann sig i hägnet.

Än är det oklart hur det kommer sig att björnen kunde gå till attack då inga djur ska befinna sig i hägnet vid aktiviteten, men under lördagen meddelade åklagaren Maria Johansson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål att polisen under den tekniska undersökningen hittat en grop in till hägnet där björnen skulle ha kunnat ta sig in igenom.

Sven Brunberg, djurparkschef, har berättat att man följt de säkerhetsrutiner som finns och att säkerheten ser god ut i parken. Efter olyckan har man vidtagit extra säkerhetsåtgärder vid berikning av hägnen då de flyttas över till djurstallar.

Sven Brunberg, djurparskchef för Orsa Rovdjurspark. Foto: ULF PALM/TT / TT NYHETSBYRÅN

Arbetsmiljöverket var på djurparken 2011

Arbetsmiljöverket som är en tillsynsmyndighet gör inspektioner och tillsyner på arbetsplatser och har varit på djurparken. Senast var 2011 då det var problem med en snökanon, enligt Anna Rydbeck.

– Det är tillbud och olycksfall som har kommit av tekniska apparater, maskiner och annat som på något sätt inte har fungerat, säger hon och fortsätter:

– Alla tillbud som händer kan generera olycksfall där någon person skadas. Men vi har inte haft några allvarliga incidenter vad jag har sett, säger Anna Rydbeck.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön

Anledningen till att de inte har gjort någon inspektion på ungefär sex år beror delvis på att det är arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och att arbetet kan utföras utan risk för olycksfall.

Efter attacken spärrade polisen av ett område. Foto: HENRIK HANSSON / HENRIK HANSSON EXPRESSEN

– När det gäller djurparker så gör vi inspektioner. Vi har bland annat en nationell aktivitet som handlar om hästnäringen nu. Det kan vara en slump att vi inte varit just på Orsa djurpark sedan 2011, säger Anna Rydbeck och berättar:

– När vi får information om att det är tillbud och olycksfall gör vi alltid en bedömning och åker ut och inspekterar.

Har arbetsgivaren tagit sitt ansvar för att se till att det inte kan ske några olyckor enligt er bedömning?

– Det kan inte jag svara på. Nu genomför vi en utredning av den här olyckan. När den är klar kan vi ta ställning till det, säger Anna Rydbeck.

Nu fortsätter förundersökningsarbetet.

– Vi kommer utreda de här omständigheterna kring djurparkens rutiner och utreda förhållanden till hur hur djurskötaren kunde bli attackerad av björnen. Det är mycket förhör och dokumentation, säger Maria Johansson.

Expressen söker djurparkschefen Sven Brunberg.