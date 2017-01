Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde säger i en intervju med The Guardian att hon är chockad över den rasism och främlingsfientlighet som svenskar utsätts för. Foto: Olle Sporrong

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen drar allt närmare. The Telegraph rapporterade under måndagen att nytillsatta premiärministern Theresa May har lagt upp ett 12-punktsprogram för utträdet och inte kommer att acceptera några halvmesyrer.

"Vi kommer inte att hålla fast vid delar av medlemskapet när vi träder ur", rapporterar tidningen att premiärministern kommer att säga i ett kommande tal om EU-utträdet.

Sveriges EU- och handelsminister Ann Linde har under veckans början besökt London för att träffa svenskar i staden och för ett möte med brittiske brexitministern David Davis.

Berättelserna från svenskarna som är bosatta i London chockade ministern, säger hon i intervjun med The Guardian.

Svenskar har blivit tillsagda att åka hem

Flera svenskar i London redogör för den främlingsfientlighet de fått utstå på bland annat sina arbetsplatser, där de bland annat har blivit tillsagda att "åka hem".

– Jag är förvånad över vad jag fick höra. Det mest oroande är att de har gett mig bevis på att de inte längre blir behandlade som vanliga EU-medlemmar, utan att de tvingas skriva på specifika kontrakt om de vill fortsätta arbeta, sa Ann Linde och menade att det handlade om diskriminering.

– Det kommer troligtvis att dröja några år innan Storbritannien lämnar EU, men svenskar får ändå utstå sådan här typ av behandling och jag finner det ganska chockerade.

Ann Linde menar också att läget är kritiskt för att många som 100 000 svenskar bosatta i Storbritannien och 30 000 britter i Sverige.

– Jag hoppas att vi kan nå ett resultat där svenskarna som bor i Storbritannien kan fortsätta göra det, och britterna som stannar i Sverige kan fortsätta göra detsamma, säger hon till The Guardian.