Anders Borg polisanmäls efter fylleskandalen

Det är Kristoffer Samsing, stationsbefäl vid Norrmalmspolisen i Stockholm, som först säger till Aftonbladet att han har gjort en anmälan efter det som har framkommit om Anders Borg och den omtalade sommarfesten i skärgården förra helgen.

Han säger samtidigt till Expressen att flera anonyma inringare har hört av sig efter att fylleskandalen blev känd under fredagen.

– Jag beslutade att att vi ska uppta en anmälan, säger Kristoffer Samsing. Sedan får vi se om det exempelvis finns en målsägare som också har gjort en anmälan någon annanstans i landet.

Samsing: "Kan finnas ett brott"

Vad är det som leder fram till att du beslutar dig för att göra en anmälan?

– Det har kommit till min kännedom att det kan finnas ett brott som lyder under allmänt åtal. Då har jag en skyldighet att uppta en anmälan. Jag har skrivit anmälan – sedan är det en kollega som får granska den. Vi var ett antal som tyckte att vi hade kommit upp till den misstankegraden att vi i varje fall skulle uppta en polisanmälan.

Enligt Kristoffer Samsing står inte Anders Borg upptagen som "skäligen misstänkt" i anmälan, däremot framgår det att han "kan misstänkas":

– Det är en låg misstankegrad.

Under lördagsmorgonen är det två anonyma personer som har ringt in till Norrmalmspolisen och ställt frågor om det som har hänt kring den förre finansministern.

Anonyma personer har ringt polisen

– Någon har undrat om anmälan har upptagits, någon annan tyckte att det borde göras en anmälan. Därefter började jag läsa lite på nätet. Det var då vi ansåg att vi hade kommit upp till den misstankegraden att vi i alla fall skulle ta upp en anmälan. Men sådant här gör vi hela tiden – saker som inte blir någonting och saker som blir någonting.

Den förre finansministern gick själv ut i sociala medier under fredagen och bad om ursäkt för sitt beteende på sommarfesten. Då skrev han: "Jag var på fest i helgen och drabbades av en blackout. Jag dricker inte mer än de flesta men har varit under hård press de senaste månaderna och det måste ha tagit ut sin rätt." "Jag har fått höra i efterhand att jag betedde mig mycket olämpligt. Jag vill uppriktigt be om ursäkt till de närvarande som tog illa vid sig. Känner stor besvikelse och ånger över mitt beteende."

De brott som den förre finansministern kan komma att misstänkas för är sexuellt ofredande, olaga hot och eventuellt förolämpning.