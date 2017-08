Amerikanska högerextremister inspirerades av svenska nazister

Expressen kunde i går berätta att flera tongivande svenska högerextremister var närvarande vid det stora vit makt-mötet "Unite the Right" i Charlottesville i delstaten Virginia i helgen. Under demonstrationen körde en bil in i motdemonstranter vilket resulterade i att Hearther Heyer, 32, dödades och 19 personer skadades. Bilföraren greps och han identifierades sedan som 20-årige James Alex Fields Jr - en man som rapporteras ha tydliga högerextrema åsikter.

Bland svenskarna på plats fanns Daniel Friberg och den tidigare SD-mannen Christoffer Dulny - som båda är engagerade i Nordisk alternativhögern som är den svenska falangen av den högerextrema så kallade alt-right-rörelsen. Men det svenska inflytandet i helgens sammankomst stannar inte där.

Christoffer Dulny, ordförande för Nordisk alternativhöger, var på plats i Charlottesville. Foto: ROGER VIKSTRÖM

"Följer det europeiska exemplet"

I en minidokumentär som Vice har gjort om helgens möte säger en av de tongivande vit makt-nationalisterna, Matthew Heimbach, att de i sin organisering hämtat inspiration från Nordiska motståndsrörelsen, NMR.

– Vi följer det europeiska exemplet från Nordiska motståndsrörelsen och andra organisationer som ligger i framkant för den nationalistiska rörelsen i världen. Vi koordinerar oss på ett stort område och har samlat ihop vårt folk till det största nationalist-mötet på över två decennier i USA. Det är otroligt spännande, säger Heimbach på frågan om hur de organiserat sig inför mötet i Charlottesville.

Heimbach tillade:

– Vi har skoj. Vi kommer att fortsätta kämpa.

När Expressen ringer upp NMR för en kommentar blir samtalet kort:

– Hej då, säger NMR:s presstalesman Pär Öberg och lägger på luren.

Matthew Heimbach är en av de drivande bakom helgens vit makt-demonstation. Foto: STEVE HELBER / AP TT NYHETSBYRÅN

Alt-right-ledare till Sverige

NMR är nazistorganisationen med bas i Sverige som fick stor uppmärksamhet för sitt deltagande i politikerveckan i Almedalen i juli i år. De är uttalat nazistiska och Säpo beskriver i en rapport att flera personer inom NMR regelbundet begår politiskt motiverade brott, att de sannolikt har tillgång till sjuktvapen och att de ofta är knivbeväpnade. Expressen har vid flera tillfällen skrivit om det spår av våld och hets som följer i NMR spår. I juli dömdes också tre personer med koppling till NMR för inblandning i flera bombdåd som riktats mot syndikalisterna och flyktingförläggningar i Västsverige.

Utbytet mellan svenska och amerikanska högerextremister kommer att fortsätta.

Nordisk alternativhöger, som Daniel Friberg och Christoffer Dulny står bakom, har bjudit in Richard Spencer för att tala under en konferens i Sverige i november. Spencer ses som ett slags ledare för alt-right-rörelsen - och han blev känd när han under ett alt-right-möte under presidentvalskampanjen i USA förra året skrek "Hail Trump" och möttes av Hitlerhälsningar.

Expressen har sökt Daniel Friberg.