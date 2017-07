Öb varnar för krasch med ryska flygplan

Expressen följer överbefälhavare Micael Bydén från seminariet om säkerhetsläget runt Östersjön till fartyget HMS Carlskrona som ligger i Visby hamn.

Han har just konstaterat att säkerhetsläget försämrats drastiskt de senaste åren, och att den utvecklingen fortsätter.

– Den ökade osäkerheten tar sin utgångspunkt och drivs av det ryska agerandet, slår han fast.

Ett tydligt tecken är den stora närvaron av militära enheter från olika länder i Östersjöområdet.

Ökad militär närvaro på Östersjön

Och med dem ökar risken för incidenter, enligt överbefälhavaren.

– Vi ser en framgruppering av förband och en ökad närvaro på internationellt hav och luftrum, säger Bydén, och nämner händelsen nyligen då ett ryskt stridsflygplan flög nära ett svenskt signalspaningsplan.

– Det är exempel på ett uppträdande som kan leda till något oönskat. Vi kan få en olycka. På ett ganska begränsat område kommer det att finnas många militära enheter. Om vi då håller oss till de regler och överenskommelser vi har så kan vi minimera risken rätt rejält, men om några väljer att agera på ett annat sätt eller om man gör någonting som blir överraskande, då är risken att vi hamnar i en situation där incidenten blir en olycka.

Men riskerna för olyckor – och den militära upprustningen i Ryssland – gör honom ändå inte rädd. Han konstaterar att Försvarsmakten, trots att fokus under flera år var på internationella insatser, inte vid något tillfälle tagit ögon eller öron från Ryssland.

– Vi har en god uppfattning om den ryska militära förmågan, säger han.

Mycket låg risk för militärt angrepp

Och han upprepar budskapet som han tidigare framfört:

– Försvarsmaktens bedömning är fortfarande att sannolikheten för ett isolerat militärt angrepp mot Sverige är mycket låg.

Under seminariet som ÖB deltog i under måndagen konstaterade han dock samtidigt att regeringen måste skjuta till mer pengar redan under innevarande försvarsbeslutsperiod:

– Vi fick ett tillskott under våren och det behöver följas upp med ytterligare tillskott i perioden.

Och han vädjade till svenska folket:

– Jag är otroligt stolt över det vi har åstadkommit så långt, men det har bara börjat. Det tar tid att bygga militär förmåga. Den förståelsen, acceptansen och respekten skulle jag vilja se.