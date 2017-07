Kyrka till attack mot Nordiska motståndsrörelsen

Limhamns kyrka i Malmö går hårt åt nazistpartiet Nordiska motståndsrörelsen, NMR, och Region Gotland på Twitter. Kyrkan påpekar att nazistpartiet får ta plats under Almedalsveckan, men Riksteatern får inte använda ordet "pussy" i namnet till sitt seminarium.

"NMR får plats. Ordet pussy nekas. Hallå där, Region Gotland, en kvinnas fitta är skapad av Gud!Den synen står vi för. #almedalen". Så skriver Limhamns kyrka i Malmö på Twitter.

Tweeten är en reaktion på att Riksteatern inte får använda ordet "pussy" i titeln på sitt seminarium under Almedalsveckan på Gotland. Tanken var att det skulle heta "Grab art by the pussy – framtidens kultur", något som Region Gotland inte ska ha tillåtit som formulering för det officiella kalendariet menar SVT.

Väcker reaktioner

Tweeten har, sedan den postades i lördags morgon, genererat många reaktioner. Viss kritik finns bland kommentarerna, men många tillrop är också positiva. Stöd kommer bland annat från Svenska kyrkan.

– Vi är 1.400 församlingar, vi är 13 stift, så det är klart att det finns olika åsikter. Men Svenska kyrkan kan ha åsikter i politiska frågor, om än inte partipolitiska. Tro i det offentliga rummet innebär att man blir politisk ibland. Det har inte med partipolitik att göra, det handlar om värderingsfrågor som vi står för, säger Daniel Bramsell, pressekreterare för Svenska kyrkan, till SVT Nyheter.

NMR:s närvaro upprör

Nordiska motståndsrörelsen har bland annat fått tillåtelse att sätta upp tält, hålla seminarier och sprida information i Visby under Almedalsveckans fyra sista dagar. Deras deltagande har upprört många, bland annat har Feministiskt initiativ helt valt att ställa in sin medverkan liksom vänsterpartisten Rosanna Dinmaraca.