Den före detta finansministern Anders Borg, 49, och Dominika Peczynski, 46, har varit ett par sedan februari 2015. Förra året flyttade de ihop och blev sambor och i går kom de sida vid sida till politikerveckan i Visby.

– Det känns skönt att vara här och få en känsla av vart svensk politik är på väg, det finns ju en del utmaningar att diskutera, säger Anders Borg och fyller i:

– Jag tror att integrationen, alla de som har kommit hit, kommer att vara den största frågan de närmaste åren.

"Det var en svår scen"

Dominika Peczynski håller med. De har båda två ett sparsamt schema i Almedalen i år.

– Jag har gjort en grej för Industriföretagen men det är också det enda jag har, säger artisten och PR-konsulten Dominika Peczynski som driver egna byrån Mafioso.

För Anders Borg blir det också intressant att hålla ett öga på Magdalena Andersson tal på onsdag.

Den socialdemokratiska finansministern gör då en "Anders Borg", kliver in talar i stället för statsministern i dennes frånvaro under Almedalen, precis som han gjorde för Fredrik Reinfeldt ett år under alliansens regeringsmakt.

– Det är en väldigt speciell tradition med de här Almedalstalen, det är en svår scen. Särskilt om man inte är van och jag tyckte inte att jag var en fullfjädrad politiker när jag gjorde det. Jag tyckte att det var en väldigt svår scen, säger Anders Borg.

Bild från kvällen då paret förlovade sig. Frieriet skedde i Italiens huvudstad Rom.

Trivs bättre i Almedalen efter politiken

– Man har publiken långt ifrån sig och det är en publik som till hälften är intresserade av att lyssna, sen är det en stor grupp konsulter och annat som mest står och pratar med varandra. Man enormt bedömd också. Jag kan inte säga att det är något jag skulle vilja göra om, säger Borg och tillägger att han trivs bättre i Almedalen "på andra sidan", efter politiken.

– Jag saknar det inte, det är jätteskönt att gå runt här och känna att man inte har en massa måsten. Nu får man uppleva Almedalen som en vacker sommarvecka i stället.

"Anders är bäst"

Från en romantisk stad till en annan.

För en månad sedan bytte Anders Borg och Dominika Peczynski ringar i Rom.

Dominika postade flera bilder på sin Facebook-sida från restaurangen där det hände med texten ”Löfte om evig kärlek i den eviga staden”:

Nu recenserar de kärleksdagen och varandra:

– Det är fantastiskt att vara förlovad och det var en underbar dag i Rom. Dominika är gnistrande.

– Det var roligt. För att Anders är bäst, konstaterar Dominika Peczynski.