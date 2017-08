Åldersfrågan kan avgöra Rajabis straff

Rättsmedicinverket kan inte slå fast om Mohammad Rajabi är över eller under 21 år. Foto: Sven Lindwall

En strid om Rjabis ålder är att vänta - om han är över eller under 21 år gammal - då det har stor påverkan på straffet.

Rättegången mot 42-åriga Johanna Möller och hennes före detta sambo Mohammad Rajabi inleddes vid Västmanlands tingsrätt den 8 maj.

Den 27 juni meddelade rätten att övertygande bevisning hade lagts fram om att de båda var skyldiga till mord och mordförsök på Möllers pappa respektive mamma. Attacken genomfördes i en sommarstuga utanför Arboga i augusti förra året.

Tror på långt fängelsestraff

Både Möller och Rajabi har genomgått rättspsykiatriska undersökningar, som visade att de inte har allvarliga psykiska störningar och kan sålunda dömas till fängelse.

I dag måndag ska åklagarna och försvararna plädera för vilka straff som ska dömas ut. Och en strid om Rajabis ålder är att vänta. Åklagarna har tidigare hävdat att han är 25 år gammal. Nyligen kom ett utlåtande från Rättsmedicinalverket där det fanns att läsa att han är över 18 år gammal, men att det inte gick att slå fast om han är över eller under 21.

– Rätten har att avgöra frågan hur gammal han kan vara. Men det är ingen riktigt som kan säga det, sa hans advokat Lars Jähresten i fredags.

Vad kommer du att plädera för?

– Jag kommer säga att det mesta tyder på att han var under 21 år när brotten begicks, och att han inte kan dömas till livstids fängelse om nu åklagarna yrkar på det.

– Det blir ett långt fängelsestraff ändå. Men hur många år det blir, det vet jag inte. Jag kommer sitta nu i helgen och förbereda min plädering.

Åklagare Jessica Wenna lämnade så sent som i fredags in dokument till tingsrätten, där det framgår att hon via telefon vill höra den rättsläkare som genomförde åldersundersökningen av Rajabi.

Han har erkänt att han överföll Möllers föräldrar med kniv. Men han menar att han agerade efter påtryckningar från henne.

Möller skickade brev till tingsrätten

Möller har hela tiden nekat till brott. Hon skickade nyligen ett brev till tingsrätten där hon lade fram hypoteser om vad och vilka som kunde ligga bakom brotten.

Hon skrev även: "Innan Tingsrätten gör en ny Kaj Linna bör tingsrätten titta på bevisning". Kaj Linna friades nyligen från ett rånmord efter att ha dömts till livstids fängelse och suttit av 13 år.

Expressen har varit i kontakt med Möllers advokat Amanda Hikes, som meddelar att hon inte vill uttala sig innan måndagens förhandling.

Expressen har även sökt åklagare Wenna och Johan Fahlander via mejl.