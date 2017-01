Åklagaren: Kanske inte finns våldtäktsfilm

Här ser man de misstänkta männen posera med ett vapen under livesändningen.

Polis och åklagare har ännu inte fått in någon film som visar våldtäkten som i helgen sändes live på Facebook.

Tre unga män sitter anhållna misstänkta för grov våldtäkt på en kvinna som under söndagsmorgonen ska ha sänts live på Facebook.

Som Expressen tidigare berättat ska det röra sig om två olika inspelningar varav våldtäkten ska ha begåtts på den ena av dem.

Under måndagen gick polisen ut och vädjade till folk lämna in filmen till polisen. Men under tisdagsförmiddagen kom vändningen - det är inte säkert att det finns en film.

– Vi har inte fått in någon film, det kan bero på många olika orsaker, en sådan kan vara att det inte finns någon film. Det vill säga att det inte finns någonting sparat eller registrerat, vi vet inte, säger chefsåklagare Magnus Berggren.

Vice chefsåklagare Magnus Berggren. Foto: Henrik Montgomery/Tt / TT NYHETSBYRÅN

Central bevisning

I den andra och avslutande livesändningen kan man se hur polisen går in och avbryter sändningen. Den, och ett antal stillbilder, har åklagaren nu tagit del av.

Vad betyder det här för utredningen?

– Utredningen är i ungefär samma läge som tidigare. Hade vi kunnat se exakt vad som inträffat är det central bevisning, säger Magnus Berggren.

Han säger att man är i kontakt med Facebook för att se om de kan bistå med at finna filmen.

Nu får polisen i stället jobba på att få tagit personer som har sett filmen och höra dem om vad de har sett för något. Det hålls även förhör med de tre misstänkta männen och polisen har även jobbat med spårsäkring.

"Beror på vad som framkommer i förhör"

Senast i morgon klockan 12 måste åklagaren i fallet, Pontus Melander, fatta beslut om han ska begära de tre misstänkta männen häktade. En av dem är huvudmisstänkt och sitter anhållen på den högre misstankegraden, på sannolika skäl, de två andra är skäligen misstänkta.

Magnus Berggren menar att det är för tidigt att säga om man kommer att kunna häkta männen utan filmen där övergreppet syns.

– Det beror på vad som sägs i de förhör som hålls. Det får man ställa samman och se vilken bild man får. Det går inte att säga om bevisningen håller för häktning utan filmen, säger han.

Han bekräfta även att kvinnan som ska ha utsatts för övergreppet har fått ett målsägarbiträde.

– Jag kan inte uttala mig om hur hon mår, men man kan ju bara tänka sig. Hon får stöd och hjälp.