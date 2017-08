Åkesson showade – utklädd till Khadaffi

När Sverigedemokraternas partimedlemmar samlades i partytältet på Slottsudden i Sölvesborg på fredagskvällen för en gemensam kräftskiva utbröt stort jubel när partiledare Jimmie Åkesson inledde den efterföljande musikunderhållningen med ett eget framträdande.

Men det var inte helt lätt att känna igen SD-ledaren till en början. Kvällen till ära var han uppklädd i en afrikansk tunika och huvudbonad – kläder som påminner om den libyske diktatorn Muammar Khadaffi och som Jimmie Åkesson köpte under en resa till Namibia 1994 – och uppträdde under sitt gamla discjockey-alias Slim Jim.

– Han använde dräkten i tonåren när han några gånger agerade Dj. Så från hans sida var det ett nostalgiskt framträdande med glimten i ögat. Det hade självklart ingenting med Khadaffi att göra men några i publiken verkade tycka att det påminde om honom, säger Mikael Eriksson, politisk sekreterare hos Jimmie Åkesson.

– Idén var hans egen. Jimmie Åkesson har inga problem med att bjuda på sig själv, något som alltid brukar uppskattas.

Jimmie Åkesson dansade och spelade sedan till den välkända 1990-talshitten "Calcutta" av Dr Bombay samtidigt som han uppmanade sina partikamrater att släppa loss på dansgolvet.

– Välkomna till sommarfesten. Se där, en till på bordet! Nu får fler dansa på borden annars spelar jag inte mer, säger Jimmie Åkesson i ett filmklipp.

Han fortsatte sedan att framträdda till E-Types välkända hit "This is the way", och hänvisade sedan till sig själv som Moammar Khadaffi när han förklarade att det var andra som skulle för den fortsatta underhållningen.

– Det är inte jag, det är inte Khadaffi eller Slim Jim som ska göra det.

Jan-Ove Lipponen: "En stämningshöjare"

Jan-Ove Lipponen, ordförande för SD i Jönköping, var en av festdeltagarna. Han beskriver tillställningen som rolig och trevlig och förklarar att temat för kvällen var olika låtar med utländsk koppling.

– Det var väl ett litet tema. Han hade lite roliga melodier, bland annat Dr Bombay-melodier så det var en liten charad, en stämningshöjare, säger Jan-Ove Lipponen.

Han fortsätter:

– Jag sätter inga värderingar i hans utstyrsel mer än att det var en rolig afton. I ett senare skede så var han i vanliga kläder.

Spelade låtar av Magnus Uggla

Festen fortsatte sedan fram till småtimmarna och flera andra band framträdde också, bland annat den kristna rockgruppen Jerusalem och coverbandet Uggla Forever som spelar olika låtar av artisten Magnus Uggla.

– Det var en mycket mycket trevlig afton, god stämning. Det var en kräftskiva så det var räkor och kräftor och lite tillbehör. Mycket trevligt med bara idel glada människor, säger Jan-Ove Lipponen.

Kräftskivan var inledningen till Sverigedemokraternas Sommarfestival som pågår hela helgen, och fortsätter under lördagen med Jimmie Åkessons sommartal.