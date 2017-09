Ahmed, 7: ”Lloré cuando empezaron a bombardear, tenía miedo”

Todas mis palabras están atascadas pero intentaré contar sobre lo que acaba de suceder.

Comenzo cuando vi a Asmea, una niña siria de nueve años, parada con un plato de metal en la mano y esperando un poco de comida al norte de Raqqah, la capital inoficial del Estado Islamico, ahora cercada por las Fuerzas Democraticas Sirias, una coalición multi-etnica y multi-religiosa que combate al Estado Islamico en el Norte de Siria.

Parece que la comida nunca llega.

A veces ella golpea el plato contra algo para que suene, como si fuera a ayudar.

Ella huyó de Raqqah hace una semana.

– Los soldados vinieron a nuestra casa y dijeron que teníamos que dejarlo todo porque era demasiado peligroso.

– ¿Cómo fue eso?

– Ellos bombardearon. los aviones bombardearon.

– ¿Qué hiciste entonces?

– Lloré cuando empezaron a bombardear. Tenía miedo. Me escondí en la casa y no salí.

– ¿Cómo es vivir bajo el Estado Islamico?

– Mataban gente, así que no me atrevía a hablar con ellos. Cuando veia uno de ellos en la calle nunca decia nada, me iva.

Un chico que escucha de lo que estamos hablando viene y me tira de la ropa, para que lo escuche.

–Yo vi, dice.

La voz no es la voz de un niño. Es una voz clara y aguda que quiere presentarse.

– ¿Qué viste? Le pregunto.

– Los vi matar gente. Una vez, los vi decapitando a un hombre en una plaza.

Pense que ya habia terminado su relato y comienzo a escribir. Cuando estoy escribiendo mirando hacia abajo, el chico tira de mí nuevamente. Oigo la voz aguda continuar:

– Luego jugaron fútbol con la cabeza en la plaza.

Lentamente levanto los ojos y le miro a los ojos y de verdad no se que decir.

¿Qué se le dice a un niño que ha visto adultos jugar al fútbol con una cabeza decapitada?

– ¿Cómo te llamas? Pregunto finalmente.

– Ahmed.

– ¿Qué edad tienes?

– Siete.

Su nombre es Ahmed y tiene siete años.