Ahmed, 7: ”Ich hab geweint, ich hatte solche Angst”

Mir fehlen in diesem Moment die Worte aber ich will es trotzdem versuchen zu berichten was gerade passiert ist.

Es fing damit an als ich die 9-jährige Asmea mit einem blechteller in der Hand auf Essen wartend im Norden von Raqqah sah, es kam aber kein Essen.

Mannchmal schlägt sie etwas gegen den Teller als ob der Krach helfen würde.

Asmea ist vor einer Woche aus Raqqah geflohen.

-Da kamen Soldaten in unser Haus und sagten uns wir müssen abhauen weil es zu gefährlich ist.

-Wie war das?

-Die haben unser Haus zerbombt, die Flugzeuge.

-Was hast du gemacht?

-Ich hab geweint, ich hatte solche Angst, ich hab mich im Haus versteckt und bin nicht mehr rausgegangen

-Wie war es unter IS zu leben?

-Die haben Menschen getötet, ich hab mich nicht getraut mit denen zu sprechen. Wenn ich einen IS auf er Straße gesehen hab, hab ich nie etwas gesagt, ich bin einfach weggelaufen.

Ein Junge hört uns zu und zupft mich zu sich heran.

-Ich hab es gesehen.

Es ist nicht die Stimme eines Kindes, es ist eine klare deutliche Stimme die etwas zu wichtiges zu erzählen hat.

-Was hast du gesehen?

-Ich hab gesehen wie sie Menschen getötet haben, einmal sah ich als sie einem Mann den Kopf abtrennten, auf dem Marktplatz.

Ich dachte der Junge wäre fertig und fange an den Namen des Kindes zu notieren, während ich mit gesenktem Blick anfange zu schreiben zupft er wieder an mir und höre ich die klare deutliche Stimme sagen:

-Und Dann haben sie mit dem Kopf Fußball gespielt.

Ich hebe langsam meinen Blick und schau ihm in die Augen und ich weiß nicht was ich sagen soll.

Was sagt man zu einem Kind dass Erwachsene beim Fußballspielen mit einem abgetrennten Kopf gesehen hat?

-Wie heißt du?

Frage ich ihn zum Schluss.

-Ahmed.

-Und wie alt bist du?

-Sieben Jahre alt.

Er heißt Ahmed und ist sieben Jahre alt.