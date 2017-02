Donald Trump har varit flitig under sin första månad som president.

Får vi tro Donald Trump så har ingen president varit så aktiv och gjort så mycket under så kort tid som han.

Det är förstås en överdrift. Men därmed inte sagt att hans första månad på jobbet bara varit motgångar och kaos, även om den bjudit på en hel del sådana också.

Trumps väljare har sett åtskilligt hända som de gillar. En del har fått ordentlig publicitet, annat har drunknat i floden av andra Trump-nyheter.

1. En ny HD-domare

Det finns just inga beslut en amerikansk president fattar som har större betydelse för USA:s framtid. Och Donald Trump har fattat sitt. Han vill ha Neil Gorsuch som ny HD-domare. Det har bara funnits åtta HD-domare sedan den konservative Antonin Scalia avled i början av 2016. Senaten vägrade att ens diskutera den domare som Barack Obama ville ersätta honom med. Gorsuch är konservativ och republikanerna hoppas att han ska få de 60 röster som han behöver för att bli godkänd i senaten. Trump har hotat att tvinga igenom honom med en enkel majoritet ifall inte tillräckligt med demokrater ställer upp.

Neil Gorsuch. Foto: Andrew Harnik / AP

2. Början på slutet för Obamacare

Barack Obamas största inrikespolitiska insats var införandet av den stora sjukförsäkringsreformen. Donald Trump vill skrota den och har redan slagit i ett par rejäla spikar i kistan. Han har i en presidentorder beordrat myndigheterna att försena lagen och bevilja undantag. En hörnsten är att alla ska tvingas teckna sjukförsäkring, men Trumps presidentorder anses i praktiken ha plockat bort det. Det kommer att ta tid att montera ner Obamacare och Trump har signalerat att en del saker vill han behålla, men processen är i gång.

Barack Obamas sjukförsäkringsreform ska ersättas av Trump. Foto: Olivier Douliery / ALL OVER PRESS

3. Bygg muren!

Det var ett av hans populäraste vallöften. En mur ska byggas på gränsen till Mexiko. Han har i en presidentorder gjort klart att så ska ske. Men detta låter bättre för Trump än det egentligen är. Det finns redan stängsel, mur och hinder längs cirka 1 100 kilometer av den cirka 3 200 kilometer långa gränsen. Kongressen fattade beslut om det 2006 och redan 2011 var det mesta av bygget klart. Det är kongressen som har att fatta beslut om nya sträckor ska byggas, men Trump har gjort klart vad han vill.

4. USA lämnar TPP

Ett av Donald Trumps första beslut var att tillkännage att USA inte tänker delta i frihandelsavtalet TPP, ett avtal som omfattar en rad länder i Stilla Havsområdet, på bägge sidor oceanen. Det är ett bakslag för frihandelsanhängare, men TPP var i sanningens namn dödsdömt ändå. Även Hillary Clinton var emot det. Trump har även sagt att han vill omförhandla det nordamerikanska frihandelsavtalet Nafta.

5. Grönt ljus för oljeledningar

Det var en följetong under en rad år med president Barack Obama och till slut sa han nej, det skulle inte bli något bygge av en oljeledning - Keystone - som förbinder Kanada med den amerikanska kusten vid Mexikanska golfen. Obama använde bland annat klimathotet som argument. Trump är betydligt mer skeptiskt till klimatfrågan, och vill att USA ska satsa på sin olje- och gasindustri. Trump har lovat att skapa jobb, Keystone är en del av pusslet.

6. Soldater på marken

President Donald Trump vill prioritera kriget mot IS och han har redan beordrat en räd in på ett område där amerikanska elitstoldater sällan opererat, Jemen. Operationen riktades mot terrororganisationen al-Qaida på den Arabiska halvön. Minst 14 terrorister dödades, men även en amerikansk soldat miste livet, liksom flera civila. Jemen har dragit in sitt tillstånd till USA elitsoldater att operera i området på grund av de civila offren.

7. Stopp för abortstöd

Detta är ett beslut som även presidenterna Ronald Reagan och George W Bush fattade. Det blir slut för federalt stöd till internationella organisationer som erbjuder abort som en del av sin verksamhet. Det blev debatt när president Bush utfärdade en presidentorder om det 2001, men Trumps beslut har inte fått någon större uppmärksamhet.