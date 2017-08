Färden tog slut i tunneln under Pont de L'Alma när Dianas bil kör rakt in i en pelare. Foto: ABACA / STELLA PICTURES ABACA

Diana lämnade Ritz i all hast. I bilen sitter fyra personer, men det är bara livvakten Trevor Rees-Jones som överlever. Foto: ABACA / STELLA PICTURES ABACA

MYT 1: Prinsessan Diana var gravid när hon dog

Före sin död sågs prinsessan Diana ofta och regelbundet med Dodi Al-Fayed, 42, son till varuhuset Harrods ägare Mohamed Al-Fayed.

De hade inlett en romans i juli 1997 och hade tillbringat en stor del av augusti 1997 ombord Dodis lyxyacht "Jonikal" i Monaco, där de blev flitigt fotograferade. Från Monaco reste de till Paris och checkade in på Ritz.

När Diana så steg in i bilen, en Mercedes-Benz S280, skulle hon ha varit gravid, hävdade senare en högt uppsatt polis i Frankrike.

Även Dodis pappa, Mohamed Al-Fayed, hävdade att prinsessan var gravid, men att uppgiften tystats ner.

Det skulle ha varit förödande för det brittiska kungahuset om deras populära prinsessa skulle vara gravid med barnet av en muslimsk man, hävdade de.

Sanningen om Dianas "graviditet"

Uppgiften förnekades av doktor John Burton som genomförde obduktionen av prinsessan:

– Jag förstår inte de hävdar att hon var gravid, sa doktor Burton till Daily Mail. Den medicinska rapporten kommer från en person som aldrig såg Dianas kropp.

Enligt doktor Burton fanns det inget foster i livmodern, och hon hade inga förhöjda hormonhalter i blodet.

Diana och Dodi lämnar hotellet hand i hand genom en sidoingång. Foto: HTTP://WWW.SCOTTBAKER-INQUESTS. / HTTP://WWW.SCOTTBAKER-INQUESTS.G/IBL REX FEATURES

MYT 2: Diana var gravid, men det var inte Dodi som var pappan

Enligt den franska journalisten Chris Laffaille var Diana gravid, fast inte med Dodi Al-Fayed.

Laffaille skulle enligt artikeln i Daily Mail ha upptäckt bevis i arkiven på det sjukhus dit Diana fördes efter olyckan. Men det skulle vara omöjligt för Dodi att vara pappa, av den enkla anledningen att de ännu inte hade träffats då Diana blev gravid.

Sanningen om Dianas andra "graviditet"

Fortfarande: Diana var inte gravid. Uppgifterna avfärdades som ett simpelt trick för att sälja Laffailles bok "Diana: The Inquiry They Never Published".

Enligt de parisiska sjukhusmyndigheterna var uppgifterna Laffaille hittade förfalskade. Samtliga inblandade läkare vid sjukhuset hävdade att hon inte var gravid.

Pelaren som Dianas bil körde in i. Foto: THOMAS COEX / POOL / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

MYT 3: Prinsessan Diana blev mördad

Det här är en teori som framförts av Mohamed Al-Fayed. Han hävdar att den brittiska underrättelsetjänsten MI6 låg bakom Dianas död.

Källan var Richard Tomlinson, en tidigare MI6-agent, som berättade under ed för den franska utredningen att MI6 var inblandade i olyckan. Chauffören Henri Paul var i själva verket hemlig brittisk agent, och att en Dianas två livvakter, Trevor Rees-Jones eller Kes Wingfield jobbade för den brittiska underrättelsetjänsten.

MI6 hade övervakat Diana före dödsfallet och hennes död påminde starkt om en mordplan mot den dåvarande serbiske presidenten Slobodan Milošević.

Sanningen om "mordet på Diana"

Nio år senare, 2008, ändrade Richard Tomlinson sina uppgifter och sa att Henri Paul inte var MI6-agent. Även MI6 förnekade att de skulle bevaka prinsessan Diana.

Att det skulle finnas en mordplan som påminde om Dianas död har inte hittats.

Mohamad Al-Fayed. Foto: SANG TAN / AP

MYT 4: Paparazzi-fotograferna dödade Diana

Diana och Dodi hade fotograferats dagligen under augusti 1997. När de lämnade Ritz på kvällen och körde i väg, följde fotografer med efter paret. Enligt myten blev Dianas bil jagad, vilket ledde till olyckan och Dianas död. I talet under begravningen spädde Dianas bror, Earl Spencer, kanske omedvetet på myten:

– Den största ironin är att Diana, som fick namn efter jaktens gudinna, själv blev den mest jagade i modern tid.

Sanningen om de paparazzi-fotograferna

Diana blev förvisso ofta följd av papprazzis, men enligt den franska utredningen, under ledning av domaren Hervé Stephan, hade Dianas bil kört ifrån paparazzifotograferna. Det direkta ansvaret för de tre dödsfallen var att chauffören Henri Paul var onykter och körde alldeles för fort i tunneln under Pont de L'Alma och att han körde rakt in i en pelare. Att varken Diana eller Dodi bar säkerhetsbälte gjorde inte situationen bättre.

Dodi och Diana, två dagar före dödsolyckan som tog deras liv. Foto: NO CRéDIT / /IBL E-PRESS PHOTO.COM

MYT 5: Någon hade mixtrat med säkerhetsbältena i bilen

Enligt uppgifter i medier var Diana noga med att alltid ha bältet på sig när hon åkte bil. Så varför hade hon inte bältet på sig då? Var det någon som hade mixtrat med bilbältena för att döda Diana och Dodi?

Sanningen om bilbältena

Enligt den kriminaltekniska undersökningen av bilen var det inga fel på bilbältena.

MYT 6: Den mystiska färgfläcken på Dianas bil

När teknikerna undersökte vraket efter Dianas bil hittade de färg från en Fiat Uno som måste ha krockat med bilen. Polisen lyckades aldrig identifiera vilken bil som stött ihop med Dianas Mercedes.

Ett år senare, i maj 2000 hittades paparazzifotografen James Andanson död. Han ägde en vit Fiat Uno. Omedelbart lät Mohamad Al-Fayed världen förstå att Andanson tagit sitt liv på grund av skuldkänslor över Dianas död. Al-Fayed öppnade även dörren för att franska eller brittiska agenter dödat Andanson för att tysta honom.

Sanningen om Andansons vita Fiat Uno

Andanson hade fotograferat Diana i St. Tropez, juli 1997, men det var tveksamt om hans bil hade träffat Dianas Mercedes.

Den vita Fiat Unon var i mycket risigt skick när Diana dog. Det var en nio år gammal bil som gått 32 000 mil och inte underhållits på flera år. I oktober 1997 sålde Andanson bilen.

Fransk polis lade mycket kraft på att hitta bilen. De lyckades avföra 4 000 bilar som "oskyldiga", men hittade aldrig rätt bil.

Andanson förhördes av polis, där han kunde redogöra för var han var när prinsessan dog.

I maj 2000 hittades Andanson död i en utbränd BMW. Al-Fayed och de närmaste anhöriga hävdade att han blivit mördad. Men den officiella förklaringen var självmord, på grund av privata problem.