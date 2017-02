Systrarna är bästa vänner, skriver New York Post. Bilden visar deras sajt.

Systrarna är bästa vänner, skriver New York Post. Bilden visar deras sajt.

Ines Knauss bor i en enrummare värd 18 miljoner, skriver New York Post. Bilden visar deras sajt.

Systrarna bor båda i New York, är bästa vänner och när Melania gifte sig med Donald Trump var Ines hennes brudtärna, rapporterar New York Post .

Sedan den 20 januari bor USA:s president Donald Trump i Vita huset i huvudstaden Washington DC. När han svors in som president innebar det att han lämnade familjebostaden i New York där hustrun Melania Trump och sonen Barron, 10, bor kvar under resten av skolåret.

Det innebär att Melania Trump har kvar närheten till sin bästa vän, storasystern Ines Knauss, 48.

Milanodesignern Luisa Beccaria är vän med Melania Trump och har träffat systern vid ett antal tillfällen. En av träffarna ägde rum 2006 då Beccaria hälsade på efter att Barron Trump hade fötts.

Melania Trump med maken Donald. Foto: Paul Hennessy / POLARIS/IBL POLARIS

Bor i enrummare värd 18 miljoner

– Jag insåg att Melania stod sin familj väldigt nära när jag såg vilket stöd de gav henne efter födseln. Melania hade all den hjälp hon behövde, men det var sin syster hon anförtrodde sig till.

Medan lillasyster Melania, 46, har blivit en världskändis så för storasyster Ines, som är konstnär, en betydligt mer privat tillvaro.

Hon bor i en enrummare i en byggnad på Park Avenue i New York. Byggnaden ägs av Trumpfamiljens fastighetsbolag och lägenheten är - trots det låga antalet rum, värd knappt 18 miljoner kronor, rapporterar New York Post.

Bostaden ligger i ett exklusivt område, bara två kvarter från huset där Melania Trump bor.

När Donald Trump och Melania Trump gifte sig var Ines Knauss brudtärna. Bröllopet ägde rum i Palm Beach, Florida där Trump har sin egendom Mar-a-Lago, nu för tiden även kallat "Winter White House".

Lämnade Slovenien för modebranschen

Systrarna kommer ursprungligen från Slovenien, som de lämnade tillsammans i början 90-talet för att försöka slå sig fram i modebranschen i italienska Milano. Melania gjorde karriär som modell medan Ines Knauss var inriktad på modedesign, uppger Ale de Basseville, fotografen som tog tidigare uppmärksammade nakenbilder på Melania Trump, till New York Post.

– Hon ville verkligen vara i modebranschen men hon visste inte hur hon skulle slå sig in, säger Ale de Basseville.

– Ines var som de andra tjejerna man träffade där, som betedde sig som drottningar. Hon var väldigt artig och väldigt sansad.