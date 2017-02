400 gripna i Turkiet misstänkta för IS-koppling

Tillslagen ska ha skett i städerna Sanliurfa, där 150 misstänkta greps och i huvudstaden Ankara, där 60 personer har gripits.

Ytterligare tillslag med ett dussintal gripna har skett i andra delar av landet - däribland Gaziantep, Bursa, Konya, Adana och Adiyaman.

Enligt AFP är de gripna personerna misstänka för IS-koppling.

Bland de gripna finns personer som ska ha planerat terrordåd och även barn har omhändertagits i samband med tillslagen, skriver turkiska Hürriyet.

Det är oklart om tillslagen och de gripna har något samband med attacken mot en nattklubb i Istanbul på nyårsafton - där 39 personer sköts ihjäl och ytterligare 69 personer skadades.

