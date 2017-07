4 frågor och svar om IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi

Irakiska styrkor återtog staden Mosul från IS tidigare under juli 2017. Foto: OMAR ALHAYALI / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Abu Bakr al-Baghdadi, eller Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri, föddes 1941 och tog över ledarskapet i IS från Abu Omar al-Baghdadi när han dödades i april 2010.

Hans gärningar inom IS har gjort att FN pekat ut al-Baghdadi som terrorist och en av världens farligaste män.

Vem var Abu Bakr al-Baghdadi?

IS-ledaren föddes som Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri 1971 nära staden Samarra i Irak. I sin ungdom var han, enligt sina jämnåriga, en djupt troende blyg ung man som förespråkade icke-våldslösningar.

Fram till år 2004 bodde han i ett litet rum bredvid en moské i Tobchi, en fattig stadsdel i utkanten av Bagdad.

När USA invaderade Irak 2003 hjälpte al-Baghdadi till att starta en militant grupp. Han greps i februari 2004 och sattes i det ökända fängelset Abu Ghraib. al-Baghdadi ansågs obetydlig så han släpptes i december samma år.

Lite är känt från det han släpptes tills han tog över IS 2010. Enligt obekräftade uppgifter satt han internerad 2005–2009 i fånglägret Camp Bucca i Irak.

Vilka brott är Abu Bakr al-Baghdadi misstänkt för?

Som ledare för IS orkestrerade han en självmordsattack 28 augusti 2011 i Bagdad i sunnimuslimernas största moské Umm al-Qura där 32 personer dödades.

Han ansågs även ansvarig för ett stort antal terrordåd med självmordsbombare.

Enligt flera västliga källor har Abu Bakr al-Baghdadi tagit emot ekonomiskt stöd till IS och sig själv från privatpersoner från både Saudiarabien och Qatar.

29 juni 2014 utropade IS världen som ett enda kalifat under Abu Bakr al-Baghdadi och skulle kallas "Kalif Ibrahim", något som kritiserats starkt av den övriga muslimska världen.

Senare förklarade al-Baghdadi i ett inspelat meddelande att IS skulle marschera till Rom (vilket tolkades som väst) och att han skulle erövra både Rom och Spanien.

IS-demonstration i Mosul 2014. Foto: STR / AP

Var är Abu Bakr al-Baghdadi?

Uppgifter säger att Abu Bakr al-Baghdadi sårades svårt under bombningarna av terrororganisationens huvudstad Raqqa i oktober 2014 och flydde till Mosul som stod under IS.

5 november 2014 skickade al-Baghdadi ett meddelande till al-Qaidaledaren Ayman az-Zawahiri och krävde att han skulle erkänna al-Baghdadi som kalif. al-Qaidaledaren svarade aldrig. I stället svor han trohet till Talibanledaren Mulla Omar.

Lever Abu Bakr al-Baghdadi?

Lever han, eller är han död? Det är svårt att säga, eftersom han aldrig visade sig offentligt. Och terrorgruppen IS har inte för vana att berätta om sina förluster. Däremot finns det många uppgifter på att han dött.

7 november 2014 kom obekräftade uppgifter att han dött efter ett luftangrepp på Mosul. Andra rapporter hävdade att han skadades.

20 januari 2015 rapporterade en människorättsgrupp att han dragit sig tillbaka till Syrien efter att ha skadats i ett luftangrepp mot den irakiska gränsstaden Al-Qa'im.

18 mars 2015 utfördes ett luftangrepp mot Mosul, där uppgifter till Guardian hävdade att al-Baghdadi skadats svårt och fått ryggmärgsskador som gjort honom förlamad.

14 juni 2016 hävdade flera medier i Mellanöstern att al-Baghdadi dödats i ett amerikanskt luftangrepp mot Raqqa, uppgifter som senare togs tillbaka.

Ett förstört palats i den tidigare IS-staden Raqqa. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

3 oktober 2016 hävdade flera källor att al-Baghdadi och tre andra IS-ledare hade förgiftats vid ett mordförsök, men överlevt.

11 juli 2017 hävdade den statliga syriska tv:n att al-Baghdadi dödats vid en amerikansk artilleriattack.

16 juni 2017 hävdade rysk media att al-Baghdadi kan ha dödats vid en rysk luftattack den 28 maj.

29 juni 2017 rapporterade Irans statliga nyhetsbyrå IRNA att al-Baghdadi var "definitivt död".

11 juli 2017 hävdade den irakiska nyhetsbyrån Al Sumaria att al-Baghdadi var död. De hade snappat upp ett internmeddelande inom IS som hävdade att al-Baghdadi avlidit.

