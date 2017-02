Här förs den 17-årige pojken som har suttit anhållen, misstänkt för mordet på sextonårige Ali Jafari i Gävle, in i Hudiksvalls tingsrätt. Foto: / ROGER NILSSON / 112MEDIA.SE

Här förs den 17-årige pojken som har suttit anhållen, misstänkt för mordet på sextonårige Ali Jafari i Gävle, in i Hudiksvalls tingsrätt.

17-åringen greps och anhölls av åklagare redan i torsdags, på sannolika skäl misstänkt för mord, efter att själv ha gått till polisen och anmält sig. Pojken är skriven i Gävle – inte så långt från mordplatsen. Han är tidigare ostraffad, enligt Gefle Dagblad.

– Det har varit en del bråk och höga ljud i här, säger en granne.

Under lördagen begärdes pojken häktad av kammaråklagare Therese Stensson.

Åklagare Therese Stensson.

Strax före klockan 13 fördes han in i domstolen i Hudiksvall, eskorterad av personal från häktet. Han var dold under en orange filt.

– Utredningsläget ser så bra ut som det kan, sa åklagaren redan under fredagen till Expressen.

Klädd i häktets kläder

Han står skriven på en adress i ett lägenhetshus – en bra bit från mordplatsen, enligt uppgifter till Expressen.

Häktningsförhandlingen mot 17-åringen inleddes klockan 13. Han var klädd i häktets kläder. När han satte sig ner, slängde han först en snabb blick mot åhörarna i salen. Sedan tittade han ner i bordet. Framför honom har han ett glas och en flaska med vatten. Vid sidan om har han sin försvarare. Senare kom beskedet att han häktas, misstänkt för mord. Han beläggs också med restriktioner.

Tidigt i torsdags morse mördades Ali Jafari – på sin väg till skolan i Gävle. En förbipasserande kvinna hittade den livlösa kroppen på en gång- och cykelväg i bostadsområdet Sätra.

16-åringen kom för drygt två år sedan till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Afghanistan.

"Spelade gitarr och sjöng"

– Han gick i Sätraskolan och han var mycket duktig. Han ville utvecklas hela tiden och hade stora drömmar om att bli musiker. Han hade sina drömmar, som vilken pojke som helst. Han spelade gitarr och sjöng, har familjehemspappan Hasan Tercan tidigare sagt.

17-åringen förnekar brott.

Hans försvarare, advokat Agneta Tedeborg Hillbom, var fåordig inför häktningsförhandlingen.

Hur reagerade din klient över beslutet att bli begärd häktad?

– Jag kan inte säga något närmare om det och jag kommer prata med honom mer under dagen. Det här är svårt för vem som helst att ta in sådant här. Man får ta ett steg i taget. I övrigt vill jag inte säga någonting om honom eller om våra diskussioner. Men, det kan vem som helst förstå, att det är svårt att ta in.