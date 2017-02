Den syriska regimen begår massmord på civila fångar i det beryktade militärfängelset Saydnaya utanför Damaskus, avslöjar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. På fem år har 13 000 människor hängts där – detta utöver de 17 000 som dött i syriska fängelser under inbördeskriget, enligt en tidigare Amnestyrapport.

Offren dödas efter en ”rättegång” på en eller två minuter där de dömts för att vara emot regimen. Det handlar om massmord och utomrättsliga avrättningar. Amnesty tvekar inte att använda orden ”utrotning” och ”brott mot mänskligheten”.

– Fasorna som beskrivs i den här rapporten avslöjar en gömd monstruös kampanj, godkänd av den syriska regeringen på högsta nivå, för att krossa varje form av oliktänkande hos den syriska befolkningen, säger Lynn Maalouf, Amnestys biträdande forskningschef i Beirut, i ett pressmeddelande.

– Vi kräver att de syriska myndigheterna omedelbart upphör med utomrättsliga avrättningar, tortyr och omänsklig behandling i Saydnayafängelset och alla andra statliga fängelser i Syrien, säger hon.

Amnesty kräver att FN samt Ryssland och Iran, som är den syriska regimens främsta allierade, ska gripa in mot den ”mordiska” politiken.

Rapporten ”Ett mänskligt slakthus: Masshängningar och utrotning i Saydnayafängelset i Syrien” bygger på intervjuer med 84 vittnen, bland dem fångar, vakter och tjänstemän i fängelset, domare och advokater. Dessa berättar att grupper på upp till 50 fångar hängs varje vecka, ibland två gånger i veckan på måndagar och onsdag. Det sker i största hemlighet på natten. De förses med bindel för ögonen, misshandlas svårt – och vet inte hur eller när de ska dö förrän snaran placeras runt halsen på dem. ¬

– De lät dem hänga i 10–15 minuter. Några dog inte för att de var för lätta. De yngstas vikt var inte tillräcklig för att döda dem. Officerarnas medhjälpare tog ned dem och knäckte deras nackar, säger en tidigare domare, som bevittnade hängningarna, i rapporten.

Andra fångar kunde höra de hängdas dödskamp.

– Om man satte örat mot golvet kunde man höra ljudet av ett slags gurglande. Det varade ungefär tio minuter … Vi sov ovanför ljudet av människor som kvävdes till döds, berättar en tidigare fånge som kallar sig ”Hamid” i rapporten.

