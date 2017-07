Nog känns det som att sommaren 2017 ännu är skyldig oss en rejäl värmebölja.

Juli månad har hittills bjudit på blandat väder. En hel del sol på sina håll, men samtidigt relativt blygsamma temperaturer.

I nästa vecka ser det äntligen ut att kunna bli ändring på det.

Varmare i nästa vecka

SMHI skriver i sin prognos att det syns en "tendens till mer högtrycksbetonat och successivt varmare väder", från mitten av nästa vecka.

Väderläget i norra Europa på onsdagen. I mitten av nästa vecka väntas lågtrycken ta en bana norr om Skandinavien så att varmare luft från syd kan strömma upp. Foto: EUMETSAT

Johan Groth vid väderinstitutet Storm ser liknande saker på sina skärmar.

– Tendensen är att lågtrycken tar en nordligare bana upp över Ishavet och släpper fram varmare luft över Sverige. I Götaland och Östra Svealand kan man få högsommarvärme på torsdag, under fredagen har den letat sig upp längs Norrlandskusten också, förutspår Groth.

Han vill inte kalla det en "superstabilisering" av väderläget. Men åtminstone över nästa helg kan högsommarvärmen bestå. Minst tre-fyra dagar alltså, kanske längre.

Långtidsprognos: Värme och nederbörd

– Detta stöds även av vår fyraveckorsprognos som visar att varmare luft är på gång och att den blir kvar till inledningen av vecka 30. Men det ser även mer nederbördsrikt ut längre fram i prognosen, berättar Johan Groth.

För de närmaste dagarna väntas på de flesta håll halvklart väder med temperaturer kring 20 grader, men en hel del regnskurar i norra Sverige.

På fredag väntar viss väderdramatik inre delarna av Norrbotten som kan drabbas av riktigt ruskväder när kraftig nederbörd drar in från Finland. I fjällkedjan kan det till och med bli snö.

Under söndagen drar ett omfattande nederbördsområde in över stora delar av landet västerifrån och fortsätter vidare upp över Norrland under måndagen.

Men sedan ska det alltså, enligt prognosen, bli stabilare och mer högsommarlikt väder.