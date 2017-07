Uppvigling målad med svart humor

INLEDNINGEN

Hon berättar otippat att hon inte var sportintresserad som barn men råkade finna handbollen på skolgympan. Kul bakgrundsinformation.

KÄNSLORNA

Stämningen är tät eftersom det handlar om något helt avgörande: mäns kränkningar och hot om våld mot kvinnor. Jag blir frustrerad men också irriterad på förhand över de män som kommer att provoceras av hennes program.

SKRATTEN

Nog finns det skratt som fastnar i halsen kring Linnéa Claesons humoristiska svar på alla sexuella trakasserier hon får i mejlkorgen.

MUSIKEN

En bra mix av inte helt självklara poplåtar och extra kul med finlandssvenska Frida Anderssons version av Ulf Lundells mästerverk ”Jag saknar dej”.

AVSLUTNINGEN

Hon uppmuntrar att folk ska prata om sex och värderingar med sina söner och hon är positiv: ”Det kommer att bli kul!”. Ett hoppfullt och fint slut.

LÅTLISTAN

Not ready to make nice (Dixie Chicks), Fuck you (Lily Allen), Easy (Seinabo Sey), Under ytan (Sofia Andersson), Survivor (Glee Cast), Det vet bara jag (Totta Näslund, Jenny Öhlund), Violet hill (Coldplay), Sail (Awolnation), Skuggan av Tom Joad (Plura Jonsson), Jag saknar dej (Frida Andersson), Heavens on fire (Kiss), Ta min vals (Ebba Forsberg), Mitt enda liv (Gertrud Stenung).