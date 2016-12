Foto: Kpb / ALL OVER PRESS WENN.COM

Foto: Kpb / ALL OVER PRESS WENN.COM

Foto: Kpb / ALL OVER PRESS WENN.COM

Foto: Rbaa/Zds / ALL OVER PRESS WENN

Foto: Rbaa/Zds / ALL OVER PRESS WENN

Foto: Rbaa/Zds / ALL OVER PRESS WENN

Sångaren, som inledde sin karriär i bandet "Wham!" under 1980-talet och senare fortsatte som soloartist, beskrivs ha gått bort under fridfulla omständigheter i sitt hem under söndagen, skriver BBC.

Polisen rapporterar att en ambulans anlände till George Michaels hem i Oxfordshire vid klockan 13.42 under söndagseftermiddagen.

Publicist bekräftar dödsfall

George Michael publicist bekräftar dödsfallet i ett uttalande under natten mot måndagen:

LÄS MER: George Michaels karriär i bilder

"Det är med stor sorg som vi kan bekräfta att vår käre son, bror och vän George har gått bort fridfullt i sitt hem över jul", skriver han och lägger till:

"Vidare skrivs att familjen önskar att deras privatliv ska respekteras vid denna tuffa och känslomässiga tid. Det kommer inte komma några fler kommentarer vid denna tid."

Foto: Sheila Rock/Rex/Shutterstock / SHEILA ROCK/REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

Har haft stora hälsoproblem

George Michael har kämpat med ett tungt drogmissbruk under sin aktiva karriär och har under de senaste åren dragits med stora hälsoproblem. Han har flera gånger varit inlagd på sjukhus och under år 2011 var Michael tvungen att ställa in en rad konserter på grund av en allvarligare lunginflammation.

LÄS MER: Stjärnorna som lämnade oss 2016

Läkare påstås då ha utfört en trakeostomi – ett ingrepp där man skär i luftstrupen – för att kunna hålla hans luftvägar öppna. Michael sades ha varit medvetslös under en viss tid under sjukhusvistelsen.

Efter tiden på sjukhuset gjorde Michael ett tårfyllt framträdande utanför sitt hem i London och sa att det hade varit ett gränsfall huruvida han skulle överleva.

Snart efter beskedet om George Michaels död började reaktionerna att strömma in. Elton John postade en bild på Instagram tillsammans med framlidne Michael och skrev:

"Jag är djupt chockad. Jag har förlorat en kär vän – den vänligaste, mest generösa själen och en briljant artist. Jag känner för hans familj och alla hans fans"

Popgruppen Duran Duran skickade sina kondoleanser från sitt officiella konto och skrev:

"2016 – vi har förlorat ännu en talang. All vår kärlek och tankar till George Michaels familj"

Foto: O'Neill/Anl/Rex/Shutterstock / O'NEILL/ANL/REX/SHUTTERSTOCK REX FEATURES

Blev känd med duon "Wham!"

George Michael – vars riktiga namn egentligen är Georgios Kyriacos Panayiotou – föddes i norra London och sålde mer än 100 miljoner skivor under hans karriär som sträckte sig över fyra decennier.

Den inleddes tillsammans med skolkamraten Andrew Ridgeley i duon "Wham!", för att sedan fortsatte som en solokarriär, där skivorna Faith och Listen Without Prejudice Vol. 1 sålde i miljonnummer.

Han är känd för flera stora hits, såsom låtarna "Wake Me Up Before You Go-Go", "Freedom" och "Last Christmas".

Tidigare under december meddelades det att producentent och låtskrivaren Naughty Boy jobbade tillsammans med Michael på att producera en ny skiva.