Popstjärnan död – blev 53 år gammal

Soul II Souls stora affischnamn Melissa Bell är död. Det meddelade hennes dotter – sångerskan Alexandra Burke – på Twitter under tisdagen.

Melissa Bell avled 53 år gammal och sörjs nu av fans och familj. På Twitter hyllar dottern Melissa Bells "villkorslösa kärlek, stöd, karisma, styrka och mod genom hela hennes liv."

Har haft problem

Melissa Bells sista tid i livet har präglats av medicinska svårigheter. Under 2008 drabbades hon av njursvikt och har sedan dess lidit i sviterna av problemen, rapporterar NME.

Hon är mest känd för sin karriär som sångerska i det grammy-vinnande bandet Soul II Soul. Hon gick med år 1993 och levererade under två år flera hits – så som Wish (1993) and Be A Man (1995).

Men där tog Soul II Soul-sejouren stopp och Melissa Bell gick all-in för en solokarriär. Hon hade även senare en tur som sångerska för bandet Soul Explosion.

Äpplet föll inte heller långt ifrån trädet. Under 2000-talet har dottern Alexandra Burke tagit upp stafettpinnen och vann 2008 brittiska X-Factor. Hennes tolkning av Leonard Cohens klassiker "Halleljuah" blev samma år den mest sålda singeln i Storbritannien.

2015 gjorde Melissa Bell och Alexandra Burke en intervju tillsammans i The Guardia. Där talade om sitt stöd gentemot varandras karriärer.

– Min karriär som sångerska har gett henne en ambition att göra det bättre än jag. Och om hon får barn, är jag ganska säker på att det kommer gå ännu längre, sa Melissa Bell om Alexandra Burkes framgångsrika karriär.