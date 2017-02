Skrällsiffrorna: De går till final i morgon

Efter avslutat genrep i Vida Arena genomförde Melodifestivalklubben en publikundersökning, som innehöll en del oväntade svar.

Robin Bengtsson vann omröstningen i Växjö, och pustade ut efter att få ha framfört sitt nummer två gånger i arenan. Han drog nämligen även vinstlotten i genrepets fejkomröstning.

Av folkets stöd märkte han dock väldigt lite.

- Jag hörde inte publiken på grund av mina in-ears-lurar, berättade Robin i Expressens direktsändning på fredagskvällen.

Jasmine Kara hade tekniska problem, och fick starta om. Något hon var nöjd över i slutändan.

- Jag är jätteglad att jag fick göra mitt nummer flera gånger.

Publiken gillade även Owe Thörnqvist, som oddssättarna haft som solklar jumbo under hela veckan.

Här är hela resultatet från publikenkäten:

1) Robin Bengtsson "I can’t go on, 228 röster, 2) Jasmine Kara "Gravity", 108 röster, 3) FO&O "Gotta thing about you, 105 röster, 4) Anton Hagman "Kiss you goodbye, 72 röster, 5) Owe Thörnqvist "Boogieman blues, 49 röster, 6) Bella & Filippa "Crucified", 7) Krista Siegfrids "Snurra min jord", 20 röster.