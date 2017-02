Live-published photos and videos via Shootitlive

Under lördagskvällen avgjordes den tredje deltävlingen i Melodifestivalen 2017. Och när rösterna var räknade stod Robin Bengtsson med låten "I can't go on" som segrare i tävlingen som hölls i VIDA arena i Växjö.

LÄS MER: Owe Thörnqvist blind på ett öga – får hjälp

Det gör honom till direktkvalificerad till finalen.

– Nu blir det partaj hela natten lång, eller så länge jag orkar, säger Robin Bengtsson överlyckligt efteråt.

En stund senare blev det klart att också Owe Thörnqvist med låten "Boogieman blues" också gått vidare till finalen.

Han såg cool ut bakom scenen efteråt.

– Jag tror att vi har fryst in kräftor som vi ska tina upp. Champagne och signalkräftor, säger han om firandet över sin kvalificering.

Han säger att han först inte trodde på uppgiften att han gått vidare.

– "Not me", det måste vara någon annan korvgubbe, säger han.

Sedan de två tidigare deltävlingarna i Göteborg och Malmö är artisterna Nano, Ace Wilder, Mariette och Benjamin Ingrosso klara för finalen.

Nu återstår bara en deltävling i Skellefteå nästa lördag innan fältet börjar smalnas av inför finalen.

Dessutom hålls den så kallade Andra chansen som hålls i Linköping 4 mars. Då får de åtta bidrag som placerat sig trea och fyra i deltävlingarna göra upp om de fyra sista finalplatserna.

Efter två deltävlingar var artisterna Boris René. De Vet Du, Dismissed och Lisa Ajax klara för Andra chansen.

LÄS MER: David Lindgren om kroppshetsen

Efter lördagens tävling stod det klart att Anton Hagman med låten "Kiss you goodbye" och FO&O med "Gotta thing about you" kvalificerat sig till Andra chansen.

– Det känns skönt. Nu får vi finslipa låter, säger killarna i FO&O i Expressen-tv.

– Förhoppningsvis så går vi vidare därifrån. Det är klart att man vill gå till final, fortsätter de.

Anton Hagman kände en enorm lättnad efteråt.

– Jag kan inte sätta ord på det. Jag känner mig så glad. Det är alla känslor på alla gång, säger Anton Hagman.

Han berättar att han har många släktingar och vänner på plats.

– Jag har vinkat till dem från "green room", säger han.

Senare under kvällen ska han gå på efterfesten och "mysa med flickvännen", som han uttrycker det.

Programledaren Clara Henry var lättad efter sändningen.

– Jag tror inte jag har greppat att det sänts i tv. Jag är så glad att jag fått göra det här, säger hon.

Om det feministiska budskap hon förde fram, säger Clara Henry:

– Det kändes bra och trevligt och behövligt men också sjukt att det ska vara behövligt för det är inte ens konstiga grejer, säger hon.

– Jag kommer förmodligen att få närhat för detta, men "what the heck", säger hon vidare.

Hon hyllades för sitt ställningstagande av Hasse Andersson.

– Clara kämpar och hon är fruktansvärt klarsynt och medveten om vad hon säger. Det är väldigt roligt och det värnar gott om framtiden, säger Hasse Andersson om sin programledarkollega.

Den 11 mars hålls finalen i Friends arena och då är det 12 finalister som gör upp om förstaplatsen – och chansen att vinna Eurovision Song Contest i Kiev.

Följ Expressen Nöje på Facebook - där kan du kommentera och diskutera våra artiklar.