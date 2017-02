Hasse Andersson, 69, har länge lidit av en yrkesskada i nacken som gjort att hans muskler förtvinat. Och bara några veckor innan den populära programledaren ställde sig på scen i Melodifestivalen 2017 för första gången tvingades han operera sig igen.

– Ja, jag opererades i december. Jag har en nacke som är rätt så skadad och jag blev opererad för nio år sedan på neurokirurgen i Lund. Nu var det skador på andra sidan men de behövde aldrig gå in i kotpelaren utan det visade sig att det var musklerna som klämde om en nerv. Och så hade det bildats bindväv och så där, berättar Hasse Andersson och fortsätter:

– De skar upp och rensade upp det så det. Så det blev bara en poliklinisk operation (i öppenvården, reds anm.) den här andra gången. Men det gick bra och jag är väldigt glad för det.

Trots det vårdas Hasse Andersson fortfarande för skadan.

– Jag får behandling av sjukgymnast och massage för att hålla mig i gång.

Hasse Andersson berättar att han lidit mycket av skadan.

– Det har tärt. I höstas hade jag fruktansvärt ont i nacken. Jag var ute på en gospelturné och det gjorde så ont att jag inte kunde stå upp och spela. I stället fick jag sitta ner med gitarren på knäet.

I dag behöver Hasse Andersson inte ta smärtstillande för att orka med Melodifestivalen.

– Inte just nu, men jag har tagit det tidigare när jag hade jätteont. Efter operationen har det inte behövts.

Får du massage i samband med sändningen?

– Ja de har en massör på Melodifestivalen så jag ska ägna mycket tid där så jag klarar av att hålla i gång min axel och min nacke. Det är under eftermiddagen. Men när sändningen börjar är jag bara fokuserad på det.

Skadan har också gjort att Hasse Andersson inte kan spela instrument som han brukade.

– Nej, jag har nedsatt funktion i min högerarm. Men jag har varit artist i snart 40 år och livnär mig på det här. När jag började en gång planerade jag ett år i taget och nu är det snart 40 år sedan och jag håller fortfarande på. Det är ju fantastiskt egentligen, Sverige är ju ett litet land.

Känns det sorgset att inte kunna spela gitarr på samma sätt som tidigare?

– Det är klart att det inte är roligt att inte kunna spela fingerspel och så där. Jag får glädjas åt att jag kan kompa lite och att jag kan skriva mina egna låtar fortfarande. Sedan har jag otroligt duskiga musiker i mitt band så vi hjälps åt.

Påverkar det dig i vardagen också?

– Det är ju så att det inte händer någonting i de här musklerna längre. Nu måste jag träna igen. Eventuellt kan jag få tillbaka musklerna i det skick som de var innan men då måste jag träna. Och just nu hinner jag inte träna så mycket. Men jag ska göra det efter Melodifestivalen. Då blir det semester för mig och Monica (Hasse Anderssons fru, reds anm.) och då ska jag ägna mig åt det.

Hasse Andersson har haft diabetes typ 2 i drygt 30 år och det är också en sak som har gjort att han har fått förändra sin livsstil. Programledaren, som är känd för sitt fikande i tv, kan i själva verket inte äta alla de kakor som finns på fatet.

– Nej, det har blivit en liten grej med fika. Det började när jag var med i "Kändisbarnvakten". Vi skojade om att jag bara ville fika med barnen hela tiden och sedan har det följt med mig. Det har de anammat här i Melodifestivalen också så vi gjorde den grejen förra veckan.

Men kan du äta kakor och så där?

– Nej jag äter inte speciellt mycket kakor. Det händer väl att jag tar något havreflarn eller en bit tårta men jag försöker hålla mig undan från det. Äter jag för mycket måste jag höja min insulindos och det vill jag inte för insulin är ju ett hormon som gör att man går upp i vikt. Det är inte så kul det heller.

Blir det mycket frukt i stället?

– Ja, det finns fantastiskt uppdukat här i ett mysrum med kaffe, te och all frukt du kan tänka dig. Det är bara att gå in och ta. Under sändningen behöver jag inte äta något, däremot äter jag väldigt lite innan jag jobbar. Då tar jag hellre lite efter. Men det är klart att det inte är så bra att äta mitt i natten heller men det blir ju så när man har ett sådant här jobb.