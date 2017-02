Live-published photos and videos via Shootitlive

– Varje kväll avslutas med en godisskål med frugan framför en skön tv-serie i soffan, och det är "The golden rules of the Lindgren pappakropp", säger David Lindgren och möts med jubel.

Men tidigare under kvällen hyllades han också - för förra veckans kalsongkupp.

David Lindgren buades ut när han skämtade om Skellefteå AIK i Vida Arena som är Växjö Lakers hemmaplan under kvällens uttagning till Melodifestivalen.

Programledaren David Lindgren blev utbuad när han skämtade om Skellefteå AIK i Växjö Lakers hemmaarena under lördagens uttagning till Melodifestivalen, som sänds från Växjö.

Han säger att han vill genomföra en opinionsundersökning och ber först alla som gillar Melodifestivalen att räcka upp händer och ballonger, och möts av ett öronbedövande jubel.

Men när han sen ber alla som älskar Skellefteå AIK att göra samma sak, möts han av buande.

Då anklagar han publiken för att "döda stämningen"

– Partypoopers, säger han om publiken.

Men tidigare under kvällen möttes David Lindgren av jubel - när han knöt an till förra veckans kalsongkupp som han genomförde under den andra uttagningen till Melodifestivalen.

Han inledde då med att sjunga ett medley av klassiska schlagerlåtar som "Fångad av en stormvind", "När vindarna viskar mitt namn" och "Heroes" innan han slet av sig t-shirten och byxorna till "Bada nakna" med Samir & Viktor.

– Det här är pappakroppen! Så här ska det se ut 2017 – chips och fredagsmys har byggt den här kroppen, sa David Lindgren från scen.

Kuppen fick enorm uppmärksamhet i sociala medier och mestadels positiv respons.

När den tredje uttagningen till Melodifestivalen inleddes under lördagskvällen var det först publiken som återkom till förra veckans kalsongkupp.

Här syntes två skyltar, med texten "Pappakropp FTW" (for the win) och "Länge leve chipstutten".

På en skärm spelades förra veckans kalsongkupp upp i slow motion och det syntes tydligt hur kroppshyddan dallrade.

– Jag älskar slowmotion. Det där är en bild jag aldrig trodde jag skulle få se, säger David Lindgren.

David Lindgren tackade publiken

Han fortsatte:

– Tack så mycket allihopa, jag älskar er, säger David Lindgren till publiken.

– Jag vet inte vad som hände i lördags. Jag var bara så sjukt peppad, fortsätter han.

Det fick programledarkollegan Clara Lindgren att spinna vidare på ämnet.

Hon frågade:

– Nu tror jag alla undrar: hur får man en pappakropp? säger hon.

Nu förklarar David Lindgren för publiken:

– Jag skaffade två barn på ganska kort tid och hinner inte träna lika mycket längre. Jag är alltid trött numera, säger han och fortsätter:

– Varje kväll avslutas med en godisskål med frugan framför en skön tv-serie i soffan, och det är "The golden rules of the Lindgren pappakropp".

Det möts med mer jubel från publiken.

