Lena Sundström har gift sig med kärleken

Det var i augusti förra året som Lena Sundström, 45, och Pieter Ten Hoopen, 43, tillkännagav på sociala medier att de är ett par.

Under söndagen gifte de sig i Norra Fågelås kyrka i Skara, som byggdes redan på 1100-talet.

På Instagram har det lagts upp bilder och korta klipp som visar hur paret vandrar genom kyrkan till orgelmusik.

Lena Sundström kommer nu att ta sin makes efternamn, avslöjar hon i ett sms.

Lena Sundström är författare och krönikör, och har också varit programledare i tv.

Pieter Ten Hoopen och Lena Sundström på premiären till "Hundraåringen som smet från notan och försvann". Foto: ROBERT EKLUND / STELLA PICTURES

Pieter Ten Hoopen är en holländsk-svensk och prisbelönt fotograf som vunnit flera "Årets bild"-utmärkelser. Han är också en prisbelönt filmare. 2015 blev han nominerad för en Emmy Awards för filmen "Hungry Horse - The Legends of the everyday".

Lena Sundström var tidigare gift med Bo Sundström, 55, sångare i Bo Kaspers Orkester. Paret hade varit gifta i 20 år när skilsmässan blev offentlig i augusti förra året.

Lena Sundström berättade då att paret separerade redan 2015, och att de båda då hade lyckats gå vidare från det långa förhållandet.

– Vi båda har gått vidare, allting är väldigt cool. Om inte skilsmässan har gått igenom gör den det i dagarna, sade hon till Expressen för ett år sedan.

Bo Kaspers-sångaren berättade om uppbrottet

I en intervju berättade Bo Sundström att han genomgått en väldigt tuff period innan då han förlorade sin bror i cancer och hans far fick en stroke, och att detta kom att påverkade relationen till Lena Sundström.

När Bo Sundström var med i "Så mycket bättre" 2013 berättade han om äktenskapskrisen med Lena Sundström.

– Det var värsta perioden i mitt liv. Jag var ett vrak, sa han då i programmet.

I december berättade han om sin oro inför den kommande julhelgen - och hans känslor inför att det skilda parets barn skulle fira julen med mamma och hennes nya kärlek, Pieter Ten Hoopen.

– Någonting har hänt. Det ligger en mörk skugga över alltihop … Det blir den första julen på en herrans massa år som ska firas utan familjen, sa Sundström till publiken, enligt Nöjesbladet.

– Får se hur det går, sa sångaren, enligt Nöjesbladet.