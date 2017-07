En brand har utbrutit på Housefestivalen Tomorrowland i Barcelona, skriver the Mirror.

Sent under natten till söndagen rapporterar lokala medier att 22 000 personer har fått evakueras från festivalen efter att en brand har utbrutit.

Tusentals personer har setts springa i motsatt riktning från huvudscenen och enligt vittnesuppgifter ska branden ha spridit sig från högtalarna och ner mot scenen.

Branden utbröt under en livestreamspelning då ingen dj befann sig på scenen och inte lång tid senare rapporterades det att branden var under kontroll.

Det brann mycket på scenen och kraftig rök välde upp mot himlen, Foto: TWITTER

Ögonvittne: Scenen exploderade

Ett ögonvittne skriver på sociala medier att scenen ”exploderade”.

Ett annat vittne berättar att elden började i samband med att man använde pyroteknik, skriver The Mirror.

Tomorrowland har gjort ett uttalande på Facebook om händelsen.

I inlägget skriver de att branden beror på ett tekniskt fel och att de tackar för att alla 22 000 besökare har evakuerats säkert.

I inlägget från Tomorrowland står det också att ingen person har skadats.

På bilder kan man se hur svart rök fyllde himlen och en kraftig rökpelare.

I sociala medier försöker oroliga släktingar ta kontakt med sina anhöriga för att ta reda på om de är okej.

Lokala tidningar skriver att arrangörerna har lovat att betala tillbaka pengarna till de besökarna som tvingats evakuera, skriver The Sun.

Svenska Alesso skulle spela på festivalen i natt

En av artisterna som är på festivalen är amerikanska stjärnan Steve Aoki. Han skulle spela bara timmar efter att branden utbröt.

Steve Aoki har gjort flera remixer på låtar av kända artister och band som bland andra Snoop Dogg, Michael Jackson och The Killers. Han har även samarbetat med artister som Will I Am, Afrojack och Iggy Azalea.

Svenska dj:n Alesso hade också bokats för att avsluta festivalen i natt.

Festivalen Tomorrowland är en av de mest populära musikfestivalerna i världen.