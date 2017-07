INLEDNINGEN

Pratar passionerat om hur han fortfarande arbetar heltid, och är bättre på sitt jobb än någonsin tidigare. Kallar pensioneringen av människor ett fullständigt galet slöseri med resurser.

KÄNSLORNA

Säger att han är född i skuggan av ett brott, ett av de största i mänsklighetens historia. De känslor det gett upphov till hos de överlevande och deras barn är stora, omtumlande, livsavgörande.

SKRATTEN

Det bjuds inte på några roliga anekdoter, men under berättelsen om livet, motgångarna och det svenska samhället finns en humoristisk värme och självironi som väcker sympati.

MUSIKEN

Det blir starkt när han träffar precis rätt, med klezmermusik, Vladimir Vysotskij i Fria Proteaterns tolkning och Wolf Biermanns text om att inte låta sig förskräckas i denna skräckens tid.

AVSLUTNINGEN

Med tunga erfarenheter i bagaget sammanfattar han att allt ordnar sig till slut. Lösningen är inte krig och politiska ytterligheter, utan den svenska demokratin som överlever mord och terror.

LÅTLISTAN

Uprising on Bach’s Toccata (92 Keys), Nocturne i C-sharp minor (Wladyslaw Szpilman), Chopin’s Freilach (Trio Galicyjskie), If it be your will (Leonard Cohen), Beds are burning (Midnight Oil), Paradise (Coldplay), Freak (Molly Sandén), Här är den sköna sommar (Sven-Bertil Taube), Balladen om barndomen (Tomas Bolme & Fria Proteatern), En apa som liknar dig (Olle Ljungström), Far from any road (The Handsome Family), Ermutigung (Wolf Biermann).

SOMMAR I P1, i morgon, kl 13.00: Kalle Lind