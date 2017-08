Den som inte blir berörd av Magda Gad är gjord av sten

INLEDNINGEN

"Hur gör man rätt i helvetet?" Så lyder första meningen och på den vägen fortsätter det.

KÄNSLORNA

Den som inte blir berörd av Magda Gads rapporter är gjord av sten. Hon berättar också fint om sina föräldrar och sitt livs kärlek.

SKRATTEN

-

Döda barn, våldtäkter, halshuggningar, tortyr, styckning med machete, bilbomber, en ofullbordad kärlek. Man skrattar inte läppen av sig.

MUSIKEN

Kvalitetsmusik för obildad medelklass. "What a wonderful world" med Louis Armstrong är så uttjatad att den borde förbjudas.

AVSLUTNINGEN

Jag vet inte längre vem som är god och vem som är ond; ibland känns det som om jag också bara vill vila; vem har jag blivit? Magda Gads kamp med sitt yrke och sig själv kommer länge att leva kvar i lyssnaren.

LÅTLISTAN

Mad World (Gary Jules), Hold back the river (James Bay), Solomon Vandy (Soundtrack till Blood Diamond), All of me (John Legend), Love me like you do (Ellie Goulding), Goodbye my lover (James Blunt), A sky full of stars (Coldplay), I see fire (Ed Sheeran) What a wonderful world (Louis Armstrong)