Countrylegendaren Glen Campbell död

Glen Campell hade stora framgångar med låtar som ”By the Time I Get To Phoenix”, ”Wichita Lineman”, "Gentle on My Mind" och "Rhinestone Cowboy".

Den amerikanska countrystjärnan Glen Campbell har dött efter "en lång och modig kamp" mot Alzheimers sjukdom, meddelar hans familj på tisdagen.

"Det är med tungt hjärta vi meddelar att vår älskade make, far och farfar har gått bort", heter det i familjens uttalande.

Campbell fick diagnosen alzheimer 2011 och gjorde en uppmärksammad avskedsturné, skriver Variety. Turnén varade mer än ett år under vilket han följdes av ett filmteam. Deras arbete resulterade i dokumentärfilmen "I'll Be Me", som skildrade både turnén och Campbells kamp mot sjukdomen.

Sålde 45 miljoner skivor

Han växte upp under fattiga förhållanden i Arkansas i USA och sålde under sin långa karriär mer än 45 miljoner skivor. Bland hans största framgångar märks "Rhinestone Cowboy", "Gentle on My Mind", "Everyday Housewife", "By the Time I Get to Phoenix" och "Wichita Lineman".

Glen Campbell slog igenom som soloartist 1965 med den pacifistiska sången "Universal Soldier". 1960- och -70-talen blev hans storhetstid. Sammanlagt har han gett ut mer än 60 originalalbum.

Han gjorde sitt sista offentliga framträdande 2014. Den 9 juni i år tog han farväl när han släppte sitt sista album, "Adiós", som betyder just "farväl" på spanska.