Ingen laddhybrid. Ingen elbil. När Volvo visade nya XC40 i Milano och Stockholm var det traditionellt. Förutom en sak. Volvo avslöjade sin nya prenumerationsstjänst som lanseras över hela Europa. För 6 699 kronor per månad över två år kan du få en ny XC40 inklusive allt, verkligen allt.

Tuffa konkurrenter

Det här är ett sätt för Volvo att försöka locka till sig nya kunder i ett tufft bilsegment. Det vimlar av nya kompakta suv:ar på marknaden och lite senare i höst får Volvo bland annat tuff konkurrens av BMW:s nya X3.

Vid visningen nöjde sig Volvo med att lansera två olika drivlinor. Dieselmotorn D4 och bensinmotorn T5. Kanske var det klokt med tanke på att XC40 börjar byggas först senare i höst och drivlinorna med höga CO2-värden kommer att straffas i den nya fordonsskatten som träder i kraft i sommar.

Försäljningen av mindre bilar som släpper ut mycket CO2 kommer att dyka rejält i Sverige under andra halvåret 2018 så vill Volvo få i väg de bilarna gäller det att agera snabbt.

Design exteriör

Volvo har gjort mer än bara "ritat ner" sin XC60. Nya XC40 är en design som vi aldrig tidigare sett från Volvo. Den raka och framträdande motorhuven känner vi igen från både 60- och 90-serien, precis som den upprätta formen. Och precis som många konkurrenter har Volvo valt en väldigt framträdande C-stolpe, alltså utrymmet bakom bakdörren. Taklinjen är inte lika ren som på 60- och 90-bilarna men skapar ändå bra utrymme i baksäte och bagageutrymme.

Design interiör

Instrumenteringen är snygg och lite mer diskret än på till exempel XC60. Bildskärmen är tydlig och uppdaterar för att ge lite snabbare respons. Det är bra plats i baksätet och jag gillar att mittplatsen bak är lite nedsjunken för att få mer plats. Men det är också baksätet som kan fälla Volvo. Den högt uppdragna C-stolpen har vi sett på bland annat Toyota C-HR och ger en väldigt instängd känsla i baksätet. Det blir som att sitta i en u-båt. Precis som många andra erbjuder Volvo en egen färg på taket vilket skapar fina kontraster. Många bra och nya fack är positivt men ger också ett lite rörigt intryck. Ett stort bagageutrymme är viktigt för att bilen ska fungera för flera. Här skaffar sig Volvo en geting till.

Köpa och äga

Volvo erbjuder en prenumeration för 6 699 kronor per månad. Det ska bli spännande att se hur många svenska bilköpare som väljer det alternativet. Jämfört med vanlig privatleasing är det drygt 2 000 kronor dyrare. Vid visningen plockade Volvo fram drivlinorna D4 och T5 med fyrhjulsdrift och automatlåda med priser i nivå med den enklaste XC60-bilarna. Jag gissar att det kommer billigare drivlinor längre fram i vinter. Och det ska komma en helt nödvändig laddhybrid, T8:a. Men Volvo har tuffa konkurrenter som ligger lägre i pris. Volvo väljer att sälja sina bilar med höga CO2-värden först och det är säkert med tydlig tanke på bonus-malus som gör just de Volvo-bilarna dyrare från och med 1 juli nästa år.

Utrymmen och användbarhet

Det stora bagageutrymmet imponerar med tanke på bilens kompakta form. I många kompakta suvar är bagageutrymmet för litet för en vanlig svensk bilköpare. Benutrymmet i baksätet är också bra – jag kunde lätt sitta bakom mig själv. Förarmiljön och sittpositionen fram liknar den i XC60 och insteget blir högt tack vare en hög markfrigång och stora hjul. Det här paketet kommer att tilltala väldigt många köpare och XC40 blir ett hett alternativ under hela vintern.

Drivlina och köregenskaper

Volvo rullade fram D4-dieseln och den stora bensinmotorn T5 men det kommer såklart mindre motorer längre fram samt, förstås, en laddhybrid. Volvo erbjuder än så länge också bara bilar med fyrhjulsdrift och automatlåda men för att komma ner i pris behövs det framhjulsdrivna bilar och, när den nya körcykeln kickar in, manuella växellådor. Vi kommer att testköra bilen under vecka 47 då Car of The Year-juryn får möjlighet att köra bilen. XC40 är en kandidat till Car of The Year 2018.

Säkerhet

Volvo plockar in all sin fina säkerhet från 60- och 90-bilarna vilket är en bedrift i sig. Volvo lägger också till en funktion som varnar och bromsar om du backar ut från en parkering och en bil överraskar dig från sidan. Volvo slår sig med all rätt för bröstet och hävdar att det här är den säkraste kompaktsuven i klassen. Och det går inte att säga emot. Volvo förfinade sitt City Safety och sina assistanssystem redan till XC60 och alla de finesserna hänger med till den mindre XC40.

Volvo XC40 D4 Pris: från 398 900 kronor. Garantier: 2 år nybil, 3 år vagnskada, 12 år rostskydd, 1 år vägassistans, 1 år service. Motor: Fyrcylindrig diesel, dubbelturbo. Cylindervolym: 1 969 cc. Effekt: 190 hk. Vridmoment: 400 Nm. Kraftöverföring: Åttastegad automat, fyrhjulsdrift. 0–100 km/h: 7,9 sekunder. Toppfart: 210 km/h. Bränsleförbrukning: 5,0 liter per tio mils blandad körning. 6,3 enligt WLTP CO2: 131 gram/km. 166 enligt WLTP Längd x Bredd x Höjd: 4 425x2 034x1 652 mm. Tjänstevikt: ca 1 684 kg. Dragvikt: 2 100 kg.