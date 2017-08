Förra året gick Tupac Shakurs Hummer H1 under klubban för hela 2,7 miljoner kronor. Men köparen misslyckades med betalningen och auktionsfirman fick lägga ut bilen på nytt.

I och med den andra försäljningen sänkte man förväntningarna och gav den ett uppskattat värde på runt 800 000 kronor. Men det visade sig att det finns människor som är beredda att lägga bra mycket mer än så för att få rulla som en världsstjärna.

Nu har nämligen en anonym amerikansk affärsman lagt ett vinnande bud som är mer än dubbelt så högt – på drygt 1 700 000 kronor.

Mindre än en månad innan Tupacs död

Enligt auktionssajten köpte Tupac sin Hummer den 16 augusti, alltså mindre än en månad innan han dog. Rapparen beställde den med en rad uppgraderingar, däribland kraftfulla extraljus, grövre terränghjul och ett externt PA-system med tre olika sirener.

Under huven hittar vi en 6,5 liters V8-dieselturbo med drygt 1 600 mil på mätaren.

Mördades i Las Vegas

Tupac Shakur är en av tidernas mest kända rappare och anses har haft enormt inflytande inom hiphop-scenen.

Med över 100 miljoner sålda album är han en av bäst säljande artisterna genom tiderna. Tupac dog i september 1996 efter att ha blivit skjuten i Las Vegas. Dödsfallet inträffade när rivaliteten mellan väst- och östkusten var som störst.

Nyligen hade filmen "All Eyez on Me", som handlar om rapparens liv, premiär.