Alexander Skarsgård har under våren varit aktuell i HBO:s kritikerrosade tv-serie "Big Little Lies". Roll som Perry har gett honom en nominering för bästa manliga biroll för tv-seriepriset Emmy. Privat blev Alexander singel i somras efter att i två år varit tillsammans med brittiska modellen och designern Alexa Chung, 33.

LÄS OCKSÅ: Lykke Li säljer sin lägenhet på Södermalm i Stockholm

Flyttar till East Village i New York

Alexander Skarsgård har nu köpt ett townhouse i fashionabla East Village i New York. Ett townhouse är som en villa, men också som ett radhus då det sitter det ihop med andra villor. Det är ett rött tegelhus som byggdes under 1800-talet. Alexander bor på översta våningen och på de 100 kvadratmetrarna ryms kök, ett sovrum, ett badrum och stort vardagsrum. Inomhus samsas vita träväggar med röda tegelväggar. Det är högt i tak och just taket är i mörkt trä med bjälkar. Fönstren i vardagsrummet ramas in av bokhyllor och en vacker eldstad värmer rummet. Köket är i en mindre storlek, med enkelt vitt stengolv och skåpluckor i svart och trä. Sovrummet är även det i en mindre storlek, men med inbyggda garderober.

LÄS OCKSÅ: Camilla Läckberg flyttar till ny lyxvåning

Vardagsrummet har en mysig eldstad Foto: Compass

LÄS OCKSÅ: Alexander Skarsgård sålde sin villa till Rooney Mara

Townhouse som attraherar kändisar

Alexander Skarsgård har tidigare bott i en villa i Los Angeles som han köpte 2012 och sålde 2015 till skådespelerskan Rooney Mara, känd för att ha spelat Lisbeth Salander i den amerikanska versionen av "The Girl with the Dragon Tattoo". Det nya hemmet har även det en historik av att attrahera kändisar. Den amerikanska indiefilmsdrottningen Parker Posey har bott där och även skådespelerskan Chloë Sevigny, känd från tv-serierna "American Horror Story" och "Big Love" och filmen "Boys don't cry".