Storslagen hemkomst för taggad Jill Johnson

I fredags släpptes Jills EP "Rodeo" (det bästa hon någonsin släppt på platta) och senare på kvällen gjorde hon en smått magisk konsert på Båstad Arena.

En storslagen hemkomst med ett band som samtidigt passar på att fira tio år tillsammans – och spelningen var premiären för sensommarturnén.

Jag har sett Jill genom hela hennes karriär från framgångsrik schlagersångerska över de första trevande försöken inom country. Under senare år har hon utvecklats i rekordfart och nu har Jill hittat sin rätta nisch – det perfekta soundet.

Sättningen är så genuin det kan bli i Sverige. Hammond B3:a, dobro och akustisk slide, en suverän picker som pendlar mellan elektrisk gitarr och pedal steel samt sparsmakad rytmsektion som vet att "less is more".

Det är mer Texas Roadshouse-rock än Las Vegas.

Stämningsfullt i Båstad när Jill bjuder hembygden på show. Foto: Olle Berggren

Ligger närmre Aubrie Sellers

Jill ligger i dag närmre nya East Nashville-stjärnor som Aubrie Sellers än Faith Hill.

För det får vi också tacka henens smakfulla band och Jills Malmö-producent Amir Aly som spelat in hennes bästa album inklusive aktuella "Rodeo".

Samma dag som Jills sommarturné blev officiell berättade hon för mig att hon och bandet varit i Berlin och lyssnat på Tedeschi Trucks Band, sydstatssoul med rötter i Delaney & Bonnie och Allman Brothers.

Jill var helt tagen och jag inbillar mig att den konserten har satt djupa spår i det vi hör i dag.

Öppningen är rakt på och vi kastas snabbt från den svenska countrykulturen ner i den amerikanska Söderns Bibelbälte. Foto: Olle Berggren

Rakt på från start

Det är också så jag tänker mig den här upplagan av Jill. Det är mer som ett band med en ovanligt bra sångerska som är redo att balansera mellan country och soul.

Öppningen är rakt på och vi kastas snabbt från den svenska countrykulturen ner i den amerikanska Söderns bibelbälte via "The feeling music brings" som sedan går över i "Fast trip up".

Sen kommer titelspåret "Rodeo" (måste bli en framtida singel) och jag är helt knäckt. Har väl aldrig hört ett svenskt countryband låta så rockigt och själfullt. I den här låten som en mer "swampig" version av Jeannie C Rileys och sydstatsklassiker "Harper Valley P.T.A.".

Jill Johnsons scen badar i blått och rött. Foto: Olle Berggren

Drar fräckisar på scenen

Det är hög internationell klass – och Jill drar en del fräckisar.

När hennes gitarr-roddare i hantverkarkit fixar med sladdarna vid hennes fötter säger hon, "han gillar att vara där nere". Publiken jublar.

Vi får en del skilsmässosnack och anekdoter från Jills låtskrivarverkstad i Nashville, Hon berättar att låten "White lightning" inte alls handlar om blixtrande kärlek utan om hembränt. "White Lightning" är den lite finare sprit som har samma ursprung som "moonligtning".

Denna låt är lite funkig med New Orleans-beat och får mig att tänka på Little Feat och albumet "Dixie Chicken".

Spelar favoriterna mot slutet. Foto: Olle Berggren

Favoriter mot slutet

Mot slutet får vi även en av mina verkliga favoriter från Jills senaste fullängdare i form av titelspåret "For you I´ll wait" där bandets suveräna dobro/slide-gitarrist Göran Eriksson även visar sig vara en lysande vokalist när han tar låtskrivaren Gabriel Kelleys roll i denna duett.

Till hösten är det åter dags för Jills Veranda men även ett gästspel i Göteborg med en helt annan repertoar.

Helst skulle jag vilja höra Jill på en rockklubb som Kulturbolaget i Malmö framöver.

Den optimala omgivningen för detta band.

Jill Johnson i Båstad Konsert: Fyra getingar Namn: Jill Johnson Ålder: 44 Gör: Countrysångerska, låtskrivare, programleadre. Familj: Barnen Havanna, 12, Bonnie, 7 med exmaken Håkan Werner. Kvinnliga favoriter: Bonnie Raitt, Lee Ann Womack, Alison Krauss, Dolly Parton, Kim Richey, Tedeschi Trucks Band. Bor: Lägenhet i Borås och hus Ängelholm. Bakgrund: Blev redan som 14-åring vokalist i en countrygrupp som turnerade i Norge och Danmark. Släppte solodebuten Sugartree 1995. Vann den svenska Melodifestivalen med Kärleken är 1998. Tävlade igen 2003 med Crazy in love och kom fyra. Aktuell: Med sitt nya minialbum "Rodeo" som släpptes fredagen den 4 augusti. Firar 10 år med sitt band med en specialdesignad turné pågår till slutet av augusti. Till hösten börjar tredje säsongen av Jills Veranda och den 23 september besöker hon tv-showen Robins.