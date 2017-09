Många stora artister på väg till Sydsverige i höst

Stones, Lady Gaga, Sting, War on Drugs, Little Steven, Sam Outlaw, Thåström och Kal P Dal-hyllning – det blir en het konserthöst i regionen.

Rolling Stones har inga planer på att lägga av. Evighetsmaskinen Stones kommer till Parken i Köpenhamn den 3 oktober, -55 år efter sin första spelning i på Club Marquee i London - och nästa år lär det komma ett nytt studioalbum.

- Rolling Stones kommer aldrig att dra sig tillbaka, säger Ronnie Wood till Telegraph.

Rolling Stones kommer, trots en snittålder på drygt 73 år, att dominera höstens europeiska arenascen. Men det finns så mycket annat att upptäcka på såväl klubbar som teatrar och arenor i den här regionen.

Live-scenen i Malmö är också på väg att slå rekord och har nog aldrig mått så bra som hösten 2017.

En konsert varje kväll

Alla arrangemang finns givetvis inte med i Kvällspostens konsertguide, men tittar man närmre så finns det i princip en konsert varje kväll inom rock, pop, folk, country, Americana och hiphop i Malmö. Tacka ställen som KB, Folk å Rock, Babel, Moriskan, Victoria och Palladium för det.

Den stora förloraren denna höst tycks vara Malmös pampiga musiktempel Malmö Live som (än så länge) inte erbjuder en enda storhet inom rock/pop-genren denna höst. Här har vi de senaste åren kunnat lyssna på storheter som Bob Dylan, Ulf Lundell, Brian Wilson, Bryan Ferry och Band of Horses. Enda riktigt intressanta namn (utanför den symfoniska verksamheten) på Malmö Live i höst är Melissa Horn som gjorde succé på Malmöfestivalen förra året.

Årets heta biljett är The War on Drugs, den amerikanska rockscenens framtidshopp, som kommer till nya Köpenhamnsarenan Tap 1. Philadelphiabandet är just nu aktuella med "A Deeper Understanding", en storslagen uppföljare till genombrottet med "Lost in the Dream" som kom för tre år sedan.

Americana starkt i Skåne

Atmsofärisk, eftertänksam stämningsmusik med en lågmäld intensitet som för tankarna till såväl det tidiga 70-talets Pink Floyd som Bruce Springsteen. Kan bli fantastiskt på Tap 1, som är en av Carlsbergs gamla fabrikshallar där man en gång tappade öl.

För pop-publiken bjuder danskarna på såväl Lady Gaga (som just nu kan höras som soulig rocksångerska med Willie Nelsons son Lukas Nelson) som Sting och John Legend. Alla tre besöker Köpenhamns Royal Arena.

Ett av mina favoritalbum i år är Alabama-bandet Waxahatchee (under ledning av begåvade Katie Crutchfield) och deras "Out in the storm".-Gitarrdriven lo-fi-rock mellan punk och grungens efterdyningar med slagfärdiga popmelodier. Som en mer hårdkokt upplaga av tidiga Blondie inbäddade i stormande gitarrkaskader. Den 24 september kommer Waxahatchee till Mejeriet i Lund, bör man inte missa om melodiskt oväsen står högt på önskelistan.

Americana-scenen är stark i Skåne och det blir mycket av den nya vågens country & rockstjärnor framöver. En av de mest lovande är Sam Outlaw från Los Angeles som fortsätter i den melodiösa countrytradition som har sina rötter i såväl Bakersfield som Laurel Canyon.

Outlaw spelar den här gången två kvällar på Folk å Rock och en kväll på Kulturkvarteret i Kristianstad, små lokaler för en sådan artist, men Outlaw säger inför besöket:

- Detta blir den sista turnén på mindre klubbar.