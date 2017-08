Vilken är Toto's bästa låt genom tiderna? Karin Steinick, 56 år, säljare, Strövesltorp och Keith Steinick, 58 år, säljare, Strövelstorp: – Rosanna och Hold the Line! Vi kan omöjligt välja bara en låt. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Vilken är Toto's bästa låt genom tiderna? Karin Steinick, 56 år, säljare, Strövesltorp och Keith Steinick, 58 år, säljare, Strövelstorp: – Rosanna och Hold the Line! Vi kan omöjligt välja bara en låt. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Det legendariska Los Angeles-bandet, Toto, gör ett exklusivt stopp i Sverige under 2017. När bandet intog Sofiero på onsdagen var det fullsatt i publiken – 8000 personer fanns på plats.

Bara Per Gessle, som spelade på samma plats den 6 juli, har haft större publik den här sommaren. Per Gessle som under onsdagskvällen spelade på Mölleplatsen i Malmö – även där inför storpublik.

Vilken är Toto's bästa låt genom tiderna?Marita Melos, 51 år, säljare, Lövestad och Håkan Stadig, 56 år, behandlingsassistent, Lövestad:– Vi tycker att Rosanna är Toto's bästa låt, från LP'n Toto IV. Det är deras bästa låt genom tiderna. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Men i Helsingborg var det Toto som gällde, och vädermakterna var på publikens sida. I fint sommarljus klev bandet upp framför Slottsträdgården och precis som de brukar inledde de med att riva av "Only the children", som första låt.

För två dagar sedan spelade bandet i Finland och det mesta från spellistan var sig likt – de största klassikerna, inkluderat Rosanna och Africa, fanns med.

Sångaren Joseph Williams försäkrade sig om att han inte skulle få solen i ögonen. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

I dag består bandet av Steve Lukather (gitarr), Joseph Williams (sång), Steve Porcaro (keyboards), David Paich (keyboards), Shem von Schroeck (bas) och Shannon Forrest (trummor) samt Lenny Castro (percussion) och Warren Ham (saxofon, sång). Bandet, som bildades redan 1977, har många trogna fans i Sverige.

– Vi tycker att Rosanna är Toto's bästa låt, från LP'n Toto IV. Det är deras bästa låt genom tiderna, sa Håkan Stadig, 56, som var på plats med Marita Melos, 51.

Vilken är Toto's bästa låt genom tiderna?Patrik Carlsson, 46 år, egen företagare, Domsten och Bettina Carlsson, 42 år, säljare, Domsten:Patrik: "Jag tycker att Isolation är Toto's bästa låt".Bettina: "Rosanna är min favorit". Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Kön ringlade sig långt innan konserten lång utanför Sofiero. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Har sålt 40 miljoner album

Toto har sålt över 40 miljoner album och släppte förra året sitt första studioalbum på nio år – ”Toto XIV”.

Bland de populäraste låtarna finns "Hold the line", "Rosanna", "Africa" och "99". På Sofiero kunde man – i den långa kön vid entrén – hitta långväga besökare.

Meija Säfström, 16 år, student, Karlstad, David Andersson, 16 år, student, Karlstad, Ludwig Säfström, 21 år, student, Uppsala och Martin Säfström, 46 år, musiker, Karlstad.– Klassiska Africa är vår favoritlåt. Vi har kört ner från Karlstad idag för att se konserten, och vi kör hem igen inatt. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN

Folk hade rest från Stockholm, Göteborg och Karlstad för att se bandet.

– Klassiska Africa är vår favoritlåt. Vi har kört ner från Karlstad i dag för att se konserten, och vi kör hem igen inatt, berättade musikern Martin Säfström, 46.

I och med Totos spelning var konsertsommaren på Sofiero nästan slut. Torsdagen den 3 augusti spelar också Laleh på samma plats.

Steve Lukather (gitarr) och Joseph Williams (sång) rockade Sofiero. Foto: PEO MÖLLER / KVP/EXPRESSEN