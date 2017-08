"Måste man växa upp om man är född i min generation?"

På min första arbetsdag på en redaktion i Malmö bad de mig att köra ut till Löddeköpinge. Jag fick en bilnyckel och en gest mot dörren som ledde ut mot garaget. Med skakiga händer och en klump i halsen låste jag upp bilen och satte mig, stängde dörren och skrek rakt ut ”JAG KAN INTE KÖRA BIL”.

Jo – jag har ett körkort. Men jag är fullkomligt livrädd för att köra bil. Ansvaret vällde över mig där jag satt, och jag försökte komma på hur jag skulle ta mig ur knipan. Det är helt enkelt ett överväldigande ansvar att köra bil, och jag är inte redo att ta det.

Jag tänker på mina två äldre bröder, som inte har körkort någon av dem. För att de inte ”har lust”. Hur min storebror envist tackar nej till heltidstjänst med argumentet att han ”måste leva lite också”. På hur han bygger konstverk när han är ledig, på att de till och med är bra – men hur han vägrar göra det till en karriär eftersom det dödar lusten. Hur jag själv bröt ett kontrakt i musikbranschen eftersom det blev en börda så fort det blev ett måste. Hur jag gick till skolan lite när jag ville under gymnasiet, när jag kände för det.

Jag tänker på mina vänner som gjorde samma sak, på hur vi kan ringa varandra och skratta åt ”vuxenpoäng” när jag har handlat saker som mjölk och ägg. På hur vi lever efter våra känslor, och på hur kaxigt det är.

Ibland möter jag folk som är äldre än mig, som tycker att jag är naiv och bortskämd. Och ofta tänker jag – att de inte har helt fel. När jag kom hem från mitt allra första jobb var det första jag sa: ”Jag hatar vuxenvärlden och jag tänker inte vara en del av den.” Självklart förstod också jag charmen med att ha ett jobb efter att den där första lönen trillade in på kontot. Men den unga, naiva kaxigheten i mig levde kvar.

För inte så länge sen berättade en kvinna – från en något äldre generation – att hon avskydde Zara Larsson. Hon tyckte hon uttalade sig slarvigt och dumt. Jag blev chockad, jag hade aldrig hört om någon som inte tyckte om Zara Larsson. De flesta i min ålder fullkomligt älskar henne, att provocera och bråka är det absolut bästa vi vet. Hon startade en viktig diskussion om feminism i Sverige, och hon gjorde det inte blygt.

Jag och mina vänner känner igen oss i det. Vi vill bråka, skrika, och skaka om alla gamla system och regler. För vi är från lust-generationen, och vi tänker göra det som faller oss in. Det vi vill göra helt enkelt. Och jag kan inte hjälpa att älska det.

Jag tror att vi behövs. Stökiga och uppkäftiga unga som inte är tysta. För vi skiter fullständigt i om vi har erfarenheter som en 50-åring, eller att vi är ”för unga för att förstå”. Vår största nackdel är även vår fördel – vi ifrågasätter allt. Vi är drömmare, och i en värld som vår är det rätt härligt att vara.

Angående bilturen till Löddeköpinge, så klarade jag det till slut. Efter ett samtal kom min bästa vän och satt bredvid mig hela vägen, med lugnande ord och en hand att hålla. Sen gick jag tillbaka upp till redaktionen med rak rygg och låtsades som inget hänt. För är det något min generation är bra på, så är det just det – fake it 'til you make it.