Deras bakgrunder kan vara hur tragiska och ömmande som helst. Handlingarna och deras kriminella livsmönster är lik förbannat avskyvärda. Särskilt som de utan minsta tvekan även utsätter allmänheten för livsfara.

Och värst av allt - när de ger sig på vårdpersonal som anstränger sig för att lappa ihop skottskadorna.

I många år har akutmottagningarna levt med skräcken för kriminella uppgörelser och våldsaktioner på arbetsplatsen. Personal har hotats och kränkts. Men de flesta övergrepp passerar spårlöst. De utsatta vågar inte anmäla av risk för repressalier. Och intresset från arbetsgivaren har varit ljumt för att få fram helhetsbilden om den hotfulla och riskabla arbetsmiljön.

Problemen har blivit värre i takt med att antalet skottskador ökat. Uppmärksamheten har nått också politikerna som nu överträffar varandra i förslag till åtgärder. Straffskärpningar, intensifierad tv-övervakning och sjukhus som är helt inkapslade av stängsel och vaktkurer, gated hospitals. I Malmö och Lund med över 80 allvarliga skottskador sedan 2015 är debatten hetast.

Jag är just nu särskilt mottaglig för de svårigheter och förföljelser som sjukhusanställda utsätts för. En nära anhörig, 97 år gammal, ligger på ett storsjukhus med stroke, lunginflammation och en oidentifierad kroppsinfektion. Man kunde ju utan att bli alltför upprörd tro att hon mer eller mindre lämnades åt sitt öde. Inte alls. Sköterskor och läkare sätter in all den behandling man har till buds. Respekten för den lilla tunna och helt bortdomnade patienten gör mig rörd. Det värdiga, omtänksamma och professionella bemötandet från personalen är enastående. De tar sig tid att informera, lyssna, svara på frågor, vänligt och tålmodigt. Samma sak på akuten som på vårdavdelningen. Jag upplever att andra patienter och anhöriga blir lika väl omhändertagna.

Det är dessa fantastiska människor som nu också hotas, skräms med att de ska våldtas och dödas, kallas horor, slampor. Som får klart för sig att patienten och hans gäng vet var de bor och vad deras barn heter. Som får dörrar insparkade. Som upptäcker att anhöriga har knivar och vapen med sig till patienten. ”Man är rädd för att bli skjuten på jobbet”, säger en sjuksköterska på SuS.

De flesta skyler sina namnskyltar så fort det larmas om en inkommande skottskada. Det finns rutiner på universitetssjukhuset. Polis kallas in vid varje tillfälle. Akuten spärras av och beredskapen höjs. Som i går natt.

Men för att trygga vårdens kvalitet och personalens säkerhet måste mer till. Det räcker inte att utlova insatser för att bryta segregationen. Eller förlägga en polishögskola till Malmö. Det är viktigt, men hjälper inte en akutsköterska under attack av aggressiva gängmedlemmar.

Det minsta man kan begära är att regeringen skärper straffen för hot mot vårdpersonal. Klassar brotten lika hårt som hot mot tjänsteman, vilket skamligt nog inte görs i dag.

Arbetsgivaren måste aktivare skydda sina anställda med kraftfulla stödinsatser, bättre utbildning och bättre övervakning av arbetsplatsen. Personalen måste kunna lita på arbetsgivarens engagemang och ansvar. För att våga anmäla. Våga vittna.

Ynkryggarnas sjukhusterror måste stoppas.