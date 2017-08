Det har gått en knapp vecka sedan polisen bekräftade att svenska journalisten Kim Wall, 30, hittats död i Öresund efter att hon i mitten av augusti följde med danska forskaren Peder Madsen i hans hemmabyggda ubåt.

Hennes tragiska öde har berört människor över hela världen och hyllningarna fortsätter hela tiden att komma in på den särskilda minnessida på nätet som Kim Walls familj öppnat.

Där berättar även flera av Kim Walls närmaste vänner om sina minnen av henne – och de beskriver en rolig, ambitiös, energisk och omtänksam vän som hela tiden höll ögonen öppna efter nya historier och artikeluppslag.

"För att jag älskar neon!"

När snöstormen Sandy drabbade New York och de flesta invånare stängde in sig för att undvika ovädrets vindbyar och snöyra valde Kim Wall att ensam gå runt på ett tomt Times Square och fotografera.

"Sedan tillbringade hon kvällen med att rapportera från min soffa medan vi andra drack vin och åt franska ostar." skriver en vän.

En annan vän minns sista gången hon träffade Kim Wall när hon var i New York i början av juli i år. De promenerade runt i Brooklyn en kväll och fotograferade neonskyltar utanför olika skönhetssalonger. När vännen frågade varför kom Kim Walls svar snabbt:

"För att jag älskar neon så jävla mycket! Och de här är helt fantastiska!"

Kim Wall tog examen i internationella relationer vid London School of Economics, varav ett studieår var baserat vid La Sorbonne i Paris. Därefter arbetade hon bland annat som reporter för svenska ambassaden i Australien under en tid, för en EU-delegation i Indien och som praktikant på South China Morning Post i Hongkong innan hon 2012 flyttade till New York för att läsa mastersprogrammet i journalistik vid ansedda Columbia University.

"Kim var en annorlunda varelse"

De många åren utomlands gav Kim Wall ett stort nätverk av journalistvänner över hela världen. Två av hennes närmaste vänner, prisade kvinnliga journalister från Indien och Afghanistan, hjälper nu hennes familj att sätta upp en särskild minnesfond för unga kvinnliga journalister.

Andra har skrivit hyllningstexter för att minnas sin döda vän och kollega.

Alexis Okeowo, reporter på The New Yorker, beskriver i en artikel hur hon lärde känna Kim Wall för ett drygt år sedan på en fest som gemensamma vänner arrangerade:

"När hon anlände, som en skrattande och känslosam virvelvind, hamnade vi bredvid varandra och vi började omedelbart prata som om vi känt varandra mycket längre och innan natten var över hade hon berättat för mig om sina resor på Kuba, sin reportageresa till Sri Lanka, sitt liv i Kina och gett mig råd om hur bäst hantera romantiska intriger."

Laura Damon, reporter på New York Daily News som var klasskamrat med Kim Wall, säger till Buzzfeed, där en annan av Kim Walls vänner arbetar:

– Kim var en annorlunda varelse. Hon kunde be dig gräva fram stadens vallängder för att samtidigt påminna dig, med stor entusiasm, att Shakira var gravid.

