Stormvindar hotar under onsdagen

Det har varit en ovanlig varm tid för att vara mitten av september månad. Även om vädret varit grått och regnigt har temperaturerna tidvis nått upp till 17–18–19 grader.

– Värmen gör att det finns väldigt mycket energi i lufthavet. Det bidrar till att vi nu får in ett väldigt djupt lågtryck, säger Johan Groth på vädertjänsten Storm.

– Att det ska blåsa hårda vindar är inte ovanligt så här års, men de kommer kanske lite tidigt.

Regn i hela Sydsverige

Hela onsdagen väntas vara regnig över i stort sett hela Kvällspostens spridningsområde – Skåne, Blekinge, Halland, Kronoberg och Kalmar län.

– Framåt onsdagskvällen vrider vinden mot sydväst. På västerhavet blir det kuling, 17–18 meter per sekund, och det kan blåsa upp mot 20 meter per sekund på södra Östersjön, säger Johan Groth.

– Sent på onsdag kväll finns det risk att det kan blåsa med stormstyrka i byarna, alltså 24–25 meter per sekund. Det gäller från 22 och framåt längs Skånes sydkust och eventuellt sydöstra hörnet av Blekinge.

Framåt torsdagsmorgonen väntas det ha blåst färdigt för Sydsveriges del och vindarna drar vidare, bort från Smålandskusten.

Flera varningar utfärdade

Vädertjänsten SMHI utfärdade vid middagstid på tisdagen en klass 1-varning för de väntade, mycket hårda vindarna. Den gäller Skåne län utom Österlen.

Foto: SMHI

"Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass."

Även danska DMI kommer med en varning gällande onsdag förmiddag till torsdag morgon för bland annat Själland, och onsdag eftermiddag till torsdag eftermiddag för Bornholm.

"DMI forventer kuling 14–20 m/s fra sydvest, med vindstød af stormstyrke, 25-28 m/s. Vindstød af stormstyrke medfører at tagsten blæser ned, store grene knækker, træer kan vælte og spærre tog- og vejstrækninger. Stor sandsynlighed for at broer må lukkes for trafik."