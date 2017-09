Stormvarning – Då slår ovädret till

SMHI varnar för regn och rusk under onsdagen. Har utfärdat en klass 1-varning. Foto: / TT NYHETSBYRÅN

SMHI har utfärdat en klass 1 varning – och varnar för vindar i 25 meter per sekund.

Kraftiga vindar och regn väntas slå till mot Sydsverige under onsdagskvällen.

September har varit varmare än vanligt. Det leder, enligt meteorolog Johan Groth, att det finns mycket energi i luften som ger upphov till lågtryck.

Ett lågtryck – som under dagen ligger över Jylland – är på väg in över Sydsverige. Därför kommer det under eftermiddagen och kvällen att blåsa mycket.

– Det ha redan börjat regna över Skåne och västkusten generellt. I ögonblicket blåser det i tio meter per sekund. Under dagen och kvällen kommer det att fortsätta öka. I kväll ökar det ytterligare till 15-20 meter per sekund. Det är en ganska kraftig vind, säger Beata Tveita.

SMHI: Det blir storm i Skåne

SMHI har utfärdat en klass 1-varning som väntas slå till mot Götaland under eftermiddagen. Framför allt är det kusterna i Skåne som påverkas.

"Vindbyar från 21 m/s upp till 25 m/s. Grenar och enstaka träd knäcks. Vinden kan innebära problem för höga fordon. Om prognosen ändras till 25 m/s eller mer uppdateras varningen till en högre varningsklass.", skriver SMHI på sin sajt.

Enligt norska Storm är vindarna som starkast efter 22 på onsdagskvällen. Då kan det blåsa med stormstyrka i byarna, alltså 24-25 meter per sekund.

– Det är samma sak som våra prognoser visar, med en kraftig vind som ökar på kvällen. Det kan bli över 20 sekundmeter, säger Beata Tveita.

DMI utfärdar stormvarning

I Sydsverige och i Danmark har man börjat förbereda sig för de kraftiga vindarna.

Två avgångar från Rönne – 16.30 och 20.30 – har ställts in. Därför kommer heller inte att färjorna i andra riktningen att gå – 18.30 och 20.30.

– I natt ser vinden ut att avta i styrka, men i Skåne fortsätter det regna över morgondagen (torsdag). Då kan även den kraftiga vinden fortsätta med 10-12 meter per sekund. Under eftermiddagen blir det nederbörd och lite lugnare vind.

Även danska DMI kommer med en varning gällande onsdag förmiddag till torsdag morgon för bland annat Själland, och onsdag eftermiddag till torsdag eftermiddag för Bornholm.

